L'episodio è avvenuto lo scorso giovedì 21 maggio nella città emiliana. Uno dei docenti aggrediti al Corriere della Sera: "Non li denuncio perché è più educativo così, anche se in questura mi hanno quasi implorato di procedere"

Sono stati sospesi per trenta giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti, nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video, diffuso sui social.

"Non li denuncio"

Uno degli insegnanti parla in un'intervista al Corriere: "Ho passato due ore in questura dove hanno cercato di convincermi a denunciare quei ragazzi. Mi hanno quasi implorato di farlo e li comprendo, perché loro hanno comunque lavorato al caso e quindi buttano via un paio di giorni di lavoro. Fanno il loro dovere ma io l’ho detto e lo ripeto: nessuna denuncia, perché non considero un’aggressione quella che si vede nel video e io non ho subito alcun danno. Piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo". "La querela di parte io per principio non la faccio perché è una cosa sbagliata", aggiunge il professore di Sistemi e Reti dell’Itis di Parma, 63enne che insegna dal 1985. "Uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini. Dopodiché questi ragazzi hanno già verificato sulla propria pelle che se si comportano male c’è una reazione che non possono evitare. La mia reazione a questa storia è il massimo che come insegnante io possa fare, con ragazzi adolescenti in quelle condizioni, per non voltarmi dall’altra parte".

"Non è stata un'aggressione"

Secondo il professore, "l’aggressione c’è fra due entità che non si conoscono quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredito - aggiunge il docente al Corriere -. In questo caso le due entità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite". Poi il docente commenta duramente le parole del ministro dell'Istruzione Valditara, che in sostanza aveva detto: basta con le aggressioni e il giustificazionismo: "Penso che le sue parole siano quelle di una persona incompetente. Questo signore si è permesso di dire che l’umiliazione dello studente è una pratica consigliabile che rafforza il carattere. Chi si permette di dire una sciocchezza così grande secondo me sì, è una persona incompetente".