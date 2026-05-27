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Traffico e detenzione di droga, maxi operazione della Dda a L'Aquila: in corso arresti

Cronaca

I carabinieri stanno dando esecuzione a misure nei confronti degli appartenenti  a tre sodalizi criminali, indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di droga e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

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Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila tre sodalizi criminali, cooperanti tra loro, indagati per i reati di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti" e "detenzione illecita di sostanze stupefacenti, continuata in concorso".

Diverse misure cautelari

L'operazione è in corso da questa mattina: i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri dell'Aquila, con il supporto di un equipaggio del 16 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, di due unità cinofile per la ricerca di stupefacenti del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti e di due Squadre di Intervento Operativo dell'8 Reggimento "Lazio" e 10 Reggimento "Campania", stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo, nei confronti degli appartenenti.

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