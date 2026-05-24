Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
Il tema principale affrontato dalle aperture dei giornali è l'accordo fra Iran e Stati Uniti che, stando alle parole di Donald Trump, sarebbe quasi del tutto definito. Spazio anche al caso Flotilla, alle elezioni amministrative e ai vincitori del Festival di Cannes. Sul fronte sportivo domina la corsa Champions nell'ultima giornata di Serie A
- Apertura con titolo "L'annuncio di Trump: 'C'è l'accordo'". Il leader Usa: lavoriamo sui dettagli, riapre lo Stretto di Hormuz. Ma Teheran: resta sotto il nostro controllo. Spazio anche alle elezioni amministrative e ai vincitori del Festival di Cannes.
- Apertura con titolo "Trump: accordo pronto". Iran, l'annuncio del presidente americano: "Negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto". Telefonate con Netanyahu e i leader del Golfo. Proroga del cessate il fuoco per sesssanta giorni. Poi le comunali - "Voto, sfida nelle città, è un test per il governo" - e "A Cannes appello anti Putin, vince I del rumeno Mungiu".
- Apertura con titolo "Iran, conto alla rovescia. Trump: pronta l'intesa". Poi, oltre alle comunali, un'intervista ad Antonella Clerici: "La mia tv stravolta dai social". C'è anche un sondaggio: "Marina Berlusconi, il rebus leadership. Un italiano su tre la vuole in politica".
- Apertura con titolo "Usa-Iran, intesa a un passo". L'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Trump: Hormuz riaprirà. Vertice in call del presidente americano con gli alleati arabi che premono per una soluzione. Spazio anche al viaggio del Papa nella Terra dei Fuochi, a un'intervista al ministro della Salute Schillaci e alla Serie A.
- Apertura con titolo "Champions delle mie brame". Ultimi 90', il Milan se vince torna tra i big. Allegri col Cagliari si affida a Nkunku. Cardinale a San Siro parlerà ai giocatori. Anche la Roma (che gioca a Verona) è dentro con i 3 punti. E il Como... Spazio anche al Giro d'Italia, con la vittoria di ieri di Vingegaard, e alla F1 con il Gp del Canada e lo scontro fra Kimi Antonelli e Russell.
- Apertura con titolo "Senza appello". Jackpot Champions, tutto o niente: cinque partite alle 20.45, in palio anche la salvezza. Milan, Roma, Como e Juve: solo 2 passano all'incasso. Poi spazio a "Napoli per Conte", il Maradona pieno con l'Udinese (18) per l'ultima di Antonio. La F1: Antonelli attacca Russell: "Scorretto".
- Apertura con titolo "Derby disperato". Il Toro per dare un senso all'ennesima avvilente stagione, la Juve per sperare nel miracolo Champions. Poi il tennis: "Paris mon amour", Roland Garros oggi al via: Sinner parte alla conquista dello Slam che gli manca.
- Apertura con titolo "Bangladem. I big del Pd lo ammettono: il futuro dell'Italia è islamico". Spazio all'accordo Usa-Iran, alla guerra in Ucraina e al Papa nella Terra dei Fuochi. E ancora "Spagna, in 100mila contro Sánchez. Botte alla Flotilla al rientro a Bilbao".
- Apertura con titolo "Carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi". Le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel. Impatto limitato sul caro energia: ad aprile inflazione salita di un punto secco. Spazio all'intervista al Nobel per la Pace Tawakkol Karman: "Il mondo una giungla, regole per fermare i predatori".
- Apertura con titolo "Nordio si crede Falcone", "entrambi abbiamo rischiato la vita". Passerella a Capaci, sfilano ministri e Colosimo, capifila della guerra ai pm. Spazio anche al caso Flotilla: "Non solo Ben-Gvir: si indaga su 6 funzionari di Idf e Marina".
- Apertura con titolo "La Spagna mena la Flotilla. Israele: 'Sanchez spieghi'". Attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto a Bilbao. Quattro arresti. Sberla alla propaganda del premier di Madrid, mito Pd. Poi l'accordo Iran-Usa e un articolo dal titolo "Superbonus, irregolare una pratica ogni tre".
- Apertura con titolo "Trump tra pace e bombardamenti. 'L'accordo con l'Iran molto vicino'". Poi "Fratelli di pistola. Gli italiani sono sempre più armati" e "L'estrema destra di Israele. Dalla Flotilla alla Cisgiordania, l'Europa guardi in faccia la realtà".
- Edizione del weekend con approfondimenti sull'accordo Usa-Iran, sull'addio a Carlo Petrini, sulle truppe americane in Europa e sulle elezioni amministrative. Spazio anche a "Pil giù, debito su. E poi? L'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro Paese".
- Apertura con titolo "Usa-Iran, accordo pronto. Trump: Hormuz riaprirà". Poi "Il Papa nella Terra dei Fuochi: Raccolgo le vostre lacrime". Spazio anche alle amministrative, alla decisione di Parigi di vietare l'ingresso a Ben-Gvir sul territorio francese e a "Omicidio Gucci, la figlia Allegra: Come versare un riscatto. Chi ha ucciso ha incassato".
- Apertura con titolo "Perdere o lasciare". Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio. Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti, Washington può accettarla. Netanyahu no e si sfoga sul Libano: strage di medici. Poi le elezioni amministrative: "Al voto nei comuni, il governo assume. Elezioni a Venezia e in altre 893 città E l'esecutivo promette un milione di posti pubblici".