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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

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Il tema principale affrontato dalle aperture dei giornali è l'accordo fra Iran e Stati Uniti che, stando alle parole di Donald Trump, sarebbe quasi del tutto definito. Spazio anche al caso Flotilla, alle elezioni amministrative e ai vincitori del Festival di Cannes. Sul fronte sportivo domina la corsa Champions nell'ultima giornata di Serie A

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La cerimonia in occasione della strage di Capaci del 1992 a Palermo è avvenuta alla presenza...

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