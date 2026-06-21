Il ritrovamento a Formia delle due sorelle scomparse in Abruzzo. FOTO
Le due ragazzine sono state trovate a casa di una zia materna nel quartiere Rio Fresco. A disporre le perquisizioni in tutto il Lazio Sud, all'inizio della settimana, era stato il procuratore della Repubblica di Cassino
- Dopo due settimane sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena.
- Le due ragazzine sono state ritrovate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina a casa di una zia materna nel quartiere Rio Fresco.
- I carabinieri hanno proceduto al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che sono state affidate al sindaco di Formia affinché trovi una sistemazione.