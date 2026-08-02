Valle d'Aosta, cade da un sentiero e precipita nel vuoto: morto runner

L'incidente è avvenuto ieri a Challand-Saint-Victor. Il corpo è stato recuperato stamani ed è ancora in fase di identificazione

Un valdostano di 37 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto sopra Challand-Saint-Victor, in Val d'Ayas (Aosta). È caduto da un sentiero mentre era impegnato in una corsa. L'allarme è scattato ieri sera quando il 'runner' non è rientrato a casa. Nelle ricerche sono stati impegnati il Soccorso Alpino valdostano, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo è stato trovato questa mattina intorno alle 6:30 nei pressi di un salto di roccia. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri di Verrès.