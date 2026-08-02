Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valle d'Aosta, cade da un sentiero e precipita nel vuoto: morto runner

Cronaca

L'incidente è avvenuto ieri a Challand-Saint-Victor. Il corpo è stato recuperato stamani ed è ancora in fase di identificazione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un valdostano di 37 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto sopra Challand-Saint-Victor, in Val d'Ayas (Aosta). È caduto da un sentiero mentre era impegnato in una corsa. L'allarme è scattato ieri sera quando il 'runner' non è rientrato a casa. Nelle ricerche sono stati impegnati il Soccorso Alpino valdostano, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo è stato trovato questa mattina intorno alle 6:30 nei pressi di un salto di roccia. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri di Verrès. 

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino

Dal bollettino nivometeorologico, fino all'attrezzatura adatta: sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si decide di partire per un'escursione sulla neve. Ecco le regole da seguire

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Strage Bologna, Mattarella: "Neofascismo voleva distruggere valori"

Cronaca

Il presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario: "Il segno profondo impresso dalla...

Milano, continua l'ultimo saluto a Don Mazzi nella sede di Exodus

Cronaca

"È stato un uomo che ha fatto grande Milano, che ha saputo rispondere ai giovani di questa città...

Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 23 città. Lunedì in 25. LIVE

live Cronaca

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del...

Trento, dopo 9 anni muore 13enne che mangiò latte crudo contaminato

Cronaca

A dare la notizia è stato il padre, Giovanni Battista Maestri: "Il nostro Mattia ci ha lasciato e...

Bari, ragazza picchiata al parco Rossani: arrestata custode bagni

Cronaca

È stata arrestata la custode dei bagni pubblici del parco Rossani, ritenuta responsabile...

Cronaca: i più letti