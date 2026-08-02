Milano, continua l'ultimo saluto a Don Mazzi nella sede di Exodus

"È stato un uomo che ha fatto grande Milano, che ha saputo rispondere ai giovani di questa città e alle sue sfide - ha detto detto l'assessore milanese alle Opere pubbliche Marco Granelli -. Ci saranno tutti i modi per ricordarlo e per fare in modo che il suo nome e la sua storia aiutino a orientare le scelte di ogni giorno". La camera ardente resterà aperta fino a mezzogiorno e poi dalle 17 alle 20, mentre i funerali saranno celebrati domani nella Basilica di Sant'Ambrogio