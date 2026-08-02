"Deve essere chiaro a tutti che non agire oggi, significa piangere morti domani. Napoli chiede risposte immediate, non fatalismo. Mettere in campo ogni strumento utile è dovere di chi ha le responsabilità", ha commentato Don Maurizio Patriciello, parroco anti clan, in un'intervista al quotidiano La Stampa , mettendo in guardia dal sottovalutare il rischio terremoto dopo le scosse di questi giorni ai Campi Flegrei. "Da quarant'anni non si raggiungeva qui una magnitudo così alta. I Campi Flegrei sono una fornace ardente, siamo seduti su una bomba a orologeria e con tutta la tecnologia di cui disponiamo abbiamo l'obbligo morale e civile di prevenire le tragedie e non di piangere dopo", ha aggiunto don Patriciello. "Ci sono interessi e resistenze che impediscono di spostare popolazione, come per la bonifica della terra dei fuochi. Evacuare ha elevati costi umani, ma va detta la verità alla gente per affrontare lo sforzo nell'interesse comune - prosegue - L'incognita non è se arriverà una scossa più forte ma quando arriverà. Mettere la testa sotto la sabbia per non vedere il pericolo davanti a noi è il più imperdonabile degli errori".

Associazione B&b: "Pronti a trovare sistemazione per gli sfollati"

"In un momento così delicato la priorità è sostenere le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, ma è altrettanto necessario evitare che l'emergenza si trasformi in una crisi economica permanente per un territorio che vive anche di turismo". Lo ha dichiarato Agostino Ingenito, presidente nazionale di Abbac (Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania), annunciando che l'associazione ha trasmesso una nota alla Prefettura di Napoli manifestando la disponibilità dei propri associati a mettere a disposizione, nei limiti delle disponibilità offerte volontariamente dai gestori, alloggi e appartamenti per accogliere temporaneamente le famiglie evacuate a seguito delle nuove scosse che stanno interessando l'area dei Campi Flegrei. "La nostra rete - spiega Ingenito - è pronta a fare la propria parte, collaborando con la Prefettura, la Protezione Civile e le amministrazioni locali per offrire un supporto concreto alle persone che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni in tempi brevi. In queste circostanze la solidarietà rappresenta un dovere civico prima ancora che associativo". Abbac evidenzia però che l'emergenza sta producendo effetti sempre più pesanti anche sul sistema turistico dell'area flegrea. "Da mesi gli operatori convivono con cancellazioni, rallentamento delle prenotazioni e un clima di forte incertezza. Il rischio è che il susseguirsi degli eventi generi una perdita di fiducia nella destinazione, con conseguenze che potrebbero protrarsi ben oltre la fase emergenziale. È indispensabile evitare che il fenomeno bradisismico determini anche un'emergenza economica e occupazionale", spiega Ingenito, che chiede "l'immediata istituzione di una task force permanente tra Prefettura, Regione Campania, Protezione Civile, Comuni dei Campi Flegrei, Città Metropolitana di Napoli, enti del turismo e associazioni di categoria, con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza sul comparto turistico e coordinare gli interventi necessari". Abbac chiede inoltre al governo e alla Regione Campania di valutare l'attivazione di ristori, agevolazioni fiscali e contributive, sospensioni degli adempimenti e strumenti straordinari di sostegno al reddito per le imprese turistiche e ricettive dell'area flegrea, analogamente a quanto previsto in occasione di altre emergenze che hanno colpito territori italiani. L'obiettivo è evitare chiusure di attività, perdita di posti di lavoro e un progressivo indebolimento dell'offerta turistica di uno dei territori più importanti della Campania.