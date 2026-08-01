Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata alle 19:46 di venerdì 31 luglio con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l'area dei Campi Flegrei e in diversi quartieri di Napoli, rendendo necessarie verifiche sugli edifici e controlli da parte delle autorità.
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