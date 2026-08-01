Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7

Cronaca

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata alle 19:46 di venerdì 31 luglio con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l'area dei Campi Flegrei e in diversi quartieri di Napoli, rendendo necessarie verifiche sugli edifici e controlli da parte delle autorità.

Prossimi video

Terremoto Campi Flegrei, trovato un cane tra le macerie

Cronaca

Terremoto in Campania, crolli e caduta di massi

Cronaca

Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del primo agosto, edizione delle 8

Cronaca

Sindaco Pozzuoli: "Scossa molto più forte di quella del 2024, danni importanti"

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del primo agosto

Cronaca