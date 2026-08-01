Terremoto Campi Flegrei, trovato un cane tra le macerie

Proseguono le verifiche dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei. Durante le operazioni di controllo in un edificio dichiarato inagibile al Parco Olivetti, a Pozzuoli, i carabinieri hanno trovato un cane che sarebbe rimasto coinvolto nella caduta di alcune macerie. Sono in corso le ricerche dei proprietari, mentre è stato richiesto l'intervento dell'Asl per prestare assistenza all'animale.