Campi Flegrei, masso travolge un'auto: coppia illesa

Momenti di paura a Pozzuoli, nell'area dei Campi Flegrei, dove un grosso masso si è staccato dalla montagna e ha colpito un'auto in transito in via Campana, all'altezza della Montagna Spaccata. A bordo della vettura viaggiavano un uomo di 60 anni e una donna di 51, rimasti miracolosamente illesi. I due sono stati accompagnati in ospedale in codice bianco per accertamenti, mentre sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale.