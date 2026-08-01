Terremoto in Campania, crolli e caduta di massi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito i Campi Flegrei alle 19:46 di venerdì 31 luglio, con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli e una profondità di circa 2,6 chilometri. Il sisma ha provocato la caduta di calcinacci e massi, danneggiando alcuni edifici e rendendo necessaria l'evacuazione di diverse famiglie. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per liberare persone rimaste bloccate nelle abitazioni, mettere in sicurezza gli immobili e proseguire le verifiche nelle aree interessate.
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