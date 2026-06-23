Incendio in appartamento nel Frusinate: morta una donna

Il rogo è divampato in un'abitazione a Collepardo. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno visto uscire del fumo dalle finestre ed hanno avvisato i soccorritori. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno trovato il corpo della donna di 92 anni carbonizzato

Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo,nel Frusinate, è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, le fiamme hanno distrutto l’abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini: hanno visto uscire del fumo dalle finestre ed hanno avvisato i soccorritori. Una volta spente le fiamme i pompieri hanno trovato il corpo della donna carbonizzato.