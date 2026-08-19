Ultraleggero scomparso in Calabria, individuati corpi degli occupanti

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Ultraleggero scomparso in Calabria, individuati resti velivolo e corpi occupanti

Cronaca

Le vittime sono il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco

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È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco. A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. 

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