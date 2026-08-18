A bordo del Tecnam P2008 viaggiavano Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano e pilota esperto, e Angela Buccico, 55 anni, legale di origini lucane, figlia dell'ex senatore ed ex sindaco di Matera Emilio Nicola Buccico. Il velivolo, decollato domenica mattina da Capo d'Orlando, avrebbe dovuto atterrare a Sibari intorno alle 11, ma non è mai arrivato. Da allora nessuna traccia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Doveva atterrare domenica mattina, 16 agosto, intorno alle 11 all'aviosuperficie di Sibari, nel Cosentino, ma allo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando, in provincia di Messina, e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati: il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.

Chi sono i due avvocati a bordo Angela Buccico è figlia di Emilio Nicola Buccico, figura di primo piano dell'avvocatura lucana, ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Matera e del Consiglio nazionale forense, componente laico del Csm nel 2002, sindaco di Matera dal 2007 al 2009 ed ex senatore della Repubblica (2006-2008) con Alleanza Nazionale. La donna è inoltre sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico. Specializzata in diritto di famiglia, esercita a Roma ed è alla guida dello studio legale fondato dal nonno nel 1947. Carlo Arnulfo, iscritto all'albo dal 1991, è tra i professionisti di riferimento nella Capitale per il diritto della crisi d'impresa, con studio ai Parioli. Vedi anche Cade aereo ultraleggero nell'Aretino, muore pilota

Il volo e la scomparsa Il Tecnam P2008 era decollato alle 9.30 di domenica dal campo di volo di Capo d'Orlando, nel Messinese, ed era atteso a Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio, tra le 10.30 e le 11. A destinazione non è mai arrivato. I due erano giunti in aereo all'aviosuperficie Sibari Fly giovedì 13 agosto, per poi ripartire verso la Sicilia, dove avevano trascorso il Ferragosto, con l'intenzione di rientrare a Sibari, dove Buccico ha una casa al mare. "Quando è partito mi ha detto che sarebbe andato in Sicilia per Ferragosto. Quando torno, ha aggiunto, passiamo una giornata qua insieme", ha raccontato al Corriere della Sera Mario Varca, presidente della struttura. Domenica sera un amico ha formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri a Roma, mentre a Matera lo stesso hanno fatto i familiari. Le indagini sono affidate ai militari di Cosenza e Messina.

Le ricerche Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti risultano nella zona compresa tra Fiumefreddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni. Sul territorio lavorano le squadre di terra dei vigili del fuoco, affiancate dall'elicottero Drago del Reparto volo di Salerno, da un velivolo dell'Esercito e da droni impiegati per perlustrare le aree più impervie. Le verifiche proseguono anche in mare, sebbene i soccorritori ritengano meno probabile che l'ultraleggero sia finito in acqua: il mezzo viaggiava sotto costa e un eventuale ammaraggio sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti presenti sul litorale in queste giornate estive. Le operazioni restano comunque complesse per la fitta vegetazione, il carattere impervio della zona e la vastità dell'area interessata.