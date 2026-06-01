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Bergamo, aereo ultraleggero precipita in Valbrembo: un morto e un ferito grave

Cronaca

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio nei pressi di un piccolo aeroporto: il velivolo ha perso quota e si è schiantato in strada tra le case della zona residenziale del paese. Stando alle prime ipotesi l'aereo probabilmente stava tentando di atterrare

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È di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco, nei pressi di un piccolo aeroporto. Il velivolo si è schiantato in una strada, forse mentre tentava un atterraggio. Sul posto i soccorsi con due ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno lavorando per capire la dinamica dell’incidente. A bordo dell’aereo, un velivolo della Canton Air, c’erano due persone delle quali non è ancora stata accertata l’identità. Alcuni testimoni dicono di aver visto l’ultraleggero perdere quota, urtare un pilone dell’elettricità per poi schiantarsi in strada tra le case della zona residenziale di via Don Bosco, a Valbrembo.

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