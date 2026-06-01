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Portogallo, studentessa italiana di 20 anni morta in Erasmus: si indaga sulle cause

Cronaca
©Getty

Una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Non sono ancora note le cause del decesso, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali

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Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha in provincia di Estremadura, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Non sono ancora note le cause della morte, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali. Nel frattempo, i familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. 

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