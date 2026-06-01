Una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Non sono ancora note le cause del decesso, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali

Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha in provincia di Estremadura, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Non sono ancora note le cause della morte, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali. Nel frattempo, i familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo.