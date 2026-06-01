Cosenza, 4 cadaveri carbonizzati trovati in auto sulla statale 106

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Cosenza, 4 cadaveri carbonizzati trovati in un’auto ad Amendolara sulla statale 106

Cronaca
Credits: Francesco Pacienza, fotografo

I corpi carbonizzati di quattro persone sono strati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente

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I corpi carbonizzati di quattro persone sono strati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente.

La segnalazione dell’auto in fiamme

I corpi sono stati ritrovati dopo che, in seguito alla segnalazione di un'auto in fiamme, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto: durante lo spegnimento dell’incendio, i pompieri hanno scoperto i cadaveri. Sul posto la Polizia stradale e gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, come detto, non si sarebbe trattato di un incidente.

Indagini in corso

Su quanto avvenuto sono in corso le verifiche degli inquirenti. Secondo alcune ricostruzioni, le quattro persone a bordo dell’auto erano migranti e braccianti: si sarebbero fermati sotto la pensilina per riposare, quando sarebbero stati sorpresi dalle fiamme o da uno scoppio.

Cosenza
Credit: Francesco Pacienza, fotografo
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