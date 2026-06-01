Il fattore principale di questo arretramento collettivo è il gap nel settore della ricerca scientifica. Gli atenei italiani si trovano a comptetere con istituzioni straniere che beneficiano di investimenti massicci, sia pubblici che privati. Nadim Mahassen, presidente del Cwur, ha espresso forte preoccupazione per la situazione italiana, sottolineando che il declino attuale è la diretta conseguenza di anni di finanziamenti inadeguati e di una progressiva svalutazione della scienza e dell'istruzione come beni pubblici. Secondo Mahassen, non si tratta di una crisi puramente accademica, ma di un problema macroeconomico: l'erosione del sistema universitario rischia di compromettere seriamente lo sviluppo scientifico, l'innovazione tecnologica e il futuro economico a lungo termine dell'intero Paese.