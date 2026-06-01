Introduzione
L’Italia accademica perde terreno e fatica a tenere il passo dei colossi internazionali. Secondo l’ultima edizione della classifica redatta dal Center for World University Rankings (Cwur), nessuna università italiana riesce a conquistare un posto tra le prime 100 al mondo. Il dato più allarmante non riguarda però i singoli piazzamenti, ma il trend generale: quasi otto atenei italiani su 10 (il 79%) hanno registrato un peggioramento rispetto all’anno precedente.
Quello che devi sapere
Il podio globale e l'avanzata cinese
A livello globale, la vetta della classifica rimane saldamente in mano agli Stati Uniti e al Regno Unito. Harvard si conferma al primo posto per il 15esimo anno consecutivo, seguita da Mit, Stanford, Cambridge e Oxford. Tuttavia, la mappa della formazione superiore sta cambiando rapidamente. La Cina consolida la sua crescita e supera gli Stati Uniti per numero totale di atenei presenti tra i primi Duemila. Questo sorpasso è favorito anche dal rallentamento americano, penalizzato negli ultimi anni da tagli ai finanziamenti federali e da crescenti controversie sulla libertà accademica.
La situazione in Italia: La Sapienza in testa ma in calo
In questo scenario di accesa competizione, l’Italia schiera 66 università nella top 2000, ma la tendenza è marcatamente negativa. Il quadro principale vede pochissime eccezioni. Tredici atenei migliorano la propria posizione (tra cui Firenze, Cattolica e Trento). Un solo ateneo mantiene la posizione dell'anno precedente (la Federico II di Napoli), mentre 52 atenei scendono in classifica. La Sapienza di Roma si conferma la prima università italiana, posizionandosi al 129esimo posto, ma perde quattro posizioni rispetto all'anno scorso a causa di flessioni negli indicatori di istruzione, ricerca e qualità del corpo docente.
La top 10 degli atenei italiani
La classifica delle prime 10 università italiane mostra una perdita di posizioni quasi generalizzata:
La Sapienza di Roma (129esimo posto, -4 posizioni)
Università di Padova (182esimo posto, -4 posizioni)
Università di Milano (194esimo posto, -3 posizioni)
Alma Mater di Bologna (208esimo posto)
Università di Napoli Federico II (243esimo posto)
Università di Torino (245esimo posto)
Università di Firenze (273esimo posto, in miglioramento)
Università di Pisa (293esimo posto)
Università di Genova (294esimo posto)
Università di Pavia (335esimo posto)
Le cause: tagli a ricerca e finanziamenti
Il fattore principale di questo arretramento collettivo è il gap nel settore della ricerca scientifica. Gli atenei italiani si trovano a comptetere con istituzioni straniere che beneficiano di investimenti massicci, sia pubblici che privati. Nadim Mahassen, presidente del Cwur, ha espresso forte preoccupazione per la situazione italiana, sottolineando che il declino attuale è la diretta conseguenza di anni di finanziamenti inadeguati e di una progressiva svalutazione della scienza e dell'istruzione come beni pubblici. Secondo Mahassen, non si tratta di una crisi puramente accademica, ma di un problema macroeconomico: l'erosione del sistema universitario rischia di compromettere seriamente lo sviluppo scientifico, l'innovazione tecnologica e il futuro economico a lungo termine dell'intero Paese.