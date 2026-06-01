Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio

Introduzione
Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del Nordest e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al Nord e su alcune aree del Centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
In arrivo piogge e temporali
L'anticiclone inizerà a perdere intensità nelle prossime ore, portando precipitazioni e aria più fresca soprattutto sulle regioni del Nordest e sull'area del Triveneto. Nella giornata di oggi, lunedì 1° giugno, si registreranno temporali in particolare sui settori alpini e prealpini e su alcune zone del Centro. Le aree più colpite dal maltempo saranno prima di tutto i rilievi appenninici, poi le zone pianeggianti tra Toscana, Umbria e Marche. Sul resto dello Stivale invece, proseguiranno condizioni di bel tempo.
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Il calo delle temperature
Nelle prossime ore si registrerà anche un calo termico al Nord e su alcune zone del Centro, che diventerà ancora più evidente nelle giornate di martedì 2 giugno e mercoledì 3 giugno, quando i valori tenderanno a scendere maggiormente. Dopo giorni caratterizzati da ondate di calore, i valori torneranno sui livelli più vicini alle medie del periodo.
Maltempo e instabilità nei prossimi giorni
Dopo giornate di sole e temperature in aumento, la prima settimana di giugno sarà caratterizzata da forte instabilità. Attesi temporali nelle regioni del Nord durante la giornata di martedì 2 giugno, con possibili raffiche di vento e grandinate. Previsti rovesci e temporali anche mercoledì 3 giugno, soprattutto su Nordest, parte della Pianura Padana e diverse regioni del centro. Tra le zone più colpite si segnalano la Lombardia orientale, il Veneto, il Fiuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna, con possibili fenomeni sparsi anche su versante adriatico e alcune zone del Sud.
A metà settimana di nuovo bel tempo
Dopo l'ondata di maltempo e instabilità di inizio settimana, i prossimi giorni saranno poi nuovamente caratterizzati da condizioni di bel tempo. Il primo weekend di giugno potrebbe infatti essere accompagnato da un nuovo aumento delle temperature, con valori superiori alla media in molte regioni italiane.
Le previsioni di oggi, lunedì 1° giugno
- Nord: Condizioni di instabilità su Friuli, Trentino Alto Adige e Veneto, con temporali localmente intensi. Sul resto delle regioni, cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 30 gradi a Torino e 31 gradi a Milano.
- Centro e Sardegna: Diverse nubi su Toscana, Umbria e sui rilievi marchigiani. Sole altrove. Nel corso del pomeriggio attesi temporali anche intensi sui settori appenninici, che potrebbero estendersi fino a Marche e Toscana. Valori massimi delle temperature fino a 29 gradi a Firenze e 28 gradi a Roma.
- Sud e Sicilia: La mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto. Nel corso del pomeriggio, maggiori annuvolamenti sui settori appenninici e sule zone interne siciliane, ma senza piogge. Punte massime fino a 29 gradi a Palermo, 30 a Bari, 27 a Napoli.
Le previsioni di martedì 2 giugno
- Nord: Le condizioni meteo peggiorano. Attese al mattino molte nubi su gran parte delle regioni e prime piogge sui settori alpini e prealpini. Tra pomeriggio e sera si registrerà l'ondata di maltempo, con piogge forti e temporali su gran parte delle regioni. Attese anche locali grandinate in pianura. Temperature massime fino a 22 gradi a Torino e Milano, 27 gradi a Bologna.
- Centro e Sardegna: Tempo un po' instabile sulle zone interne della Toscana e sull'Umbria. Bel tempo altrove. Nella seconda parte della giornata atteso un aumento dell'instabilità sulla Toscana, in particolare sui settori costieri e zone limitrofe, con temporali localmente intensi tra sera e notte. Valori massimi delle temperature che oscilleranno tra i 27 gradi a Firenze, i 28 gradi a Roma e i 27 gradi a Pescara.
- Sud e Sicilia: Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori peninsulari. Il bel tempo proseguirà anche nelle ore pomeridiane, con locali annuvolamenti solo sulle zone interne della Basilicata e sui settori montuosi della Calabria. Temperature massime attese sui 27 gradi a Napoli e sui 28 gradi a Bari.
Le previsioni di mercoledì 3 giugno
- Nord: Tempo ancora instabile sui settori orientali, con possibili temporali e piogge, in particolare sul Friuli-Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio ancora condizioni di instabilità tra Veneto e Romagna. Sole altrove. Valori massimi fino a 27 gradi a Milano, 28 gradi a Torino e 25 gradi a Genova.
- Centro e Sardegna: Le condizioni meteo peggiorano al mattino sulle regioni adriatiche, con posibili precipitazioni anche tra zone interne della Toscana, Umbria, Lazio. Nel corso del pomeriggio i temporali risulteranno più intensi sul versante adriatico, con locali grandinate. Sulle regioni tirreniche, si altereranno piogge e schiarite. Temperature massime fino a 26 gradi a Firenze e 25 gradi a Roma.
- Sud e Sicilia: Molte nubi su Campania, Basilicata, Puglia. Altrove, un maggiore e più ampio soleggiamento. Nel pomeriggio si registrerà invece un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulla Puglia con temporali di forte intensità. Massime fino a 33 gradi a Palermo, 25 gradi a Napoli e 28 gradi a Bari.