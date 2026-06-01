Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio

Introduzione

Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del Nordest e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al Nord e su alcune aree del Centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive. Ecco le previsioni.