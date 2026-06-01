Supermercati aperti il 2 giugno, quali sono e che orari fanno

Conad è tra le insegne che hanno previsto un programma straordinario di aperture per la festività. Le modalità operative non saranno però identiche ovunque: alcuni supermercati resteranno accessibili per l’intera giornata, mentre altri limiteranno il servizio alle sole ore mattutine. In diverse città i negozi potrebbero adottare fasce orarie comprese tra le 9 e le 13, tra le 9 e le 19 oppure estendere l’apertura fino alla sera. Il servizio “Trova negozio” consente di controllare le disposizioni del punto vendita di interesse.