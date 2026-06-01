Supermercati aperti il 2 giugno, quali sono e che orari fanno

Introduzione
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica e quest'anno cade di martedì: per molti italiani è l'occasione per un ponte o una gita fuori porta, ma chi ha bisogno di fare la spesa deve fare i conti con orari straordinari e aperture a macchia di leopardo. Ecco catena per catena cosa sappiamo.
Quello che devi sapere
Aldi
Per il 2 giugno la rete Aldi garantirà l’operatività dei supermercati: sul sito infatti è riportato come gli esercizi commerciali osserveranno l'orario domenicale, che di solito è dalle 9 fino alla sera.
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Bennet
La maggior parte dei supermercati Bennet dovrebbe accogliere i clienti anche durante il 2 giugno. Tuttavia, in assenza di indicazioni nazionali uniformi, gli orari potrebbero dipendere dal centro commerciale di appartenenza o dalle scelte adottate a livello territoriale. Per conoscere con precisione gli orari applicati nella propria zona è consigliabile utilizzare il sito internet della catena o tramite l’app “Bennet Spesa Online” gli orari specifici dei punti vendita nella propria zona.
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Carrefour
Nei punti vendita Carrefour l’attività dovrebbe proseguire regolarmente anche il 2 giugno, con orario regolare dalle 8 alle 21 ma potrebbero esserci differenze significative in base alla località e alla tipologia di negozio. In particolare, le formule Express e Market potrebbero adottare orari differenti, con chiusure anticipate rispetto agli ipermercati tradizionali. Per evitare spostamenti inutili è sempre preferibile verificare le informazioni aggiornate attraverso il portale ufficiale o l’app della società.
Conad
Conad è tra le insegne che hanno previsto un programma straordinario di aperture per la festività. Le modalità operative non saranno però identiche ovunque: alcuni supermercati resteranno accessibili per l’intera giornata, mentre altri limiteranno il servizio alle sole ore mattutine. In diverse città i negozi potrebbero adottare fasce orarie comprese tra le 9 e le 13, tra le 9 e le 19 oppure estendere l’apertura fino alla sera. Il servizio “Trova negozio” consente di controllare le disposizioni del punto vendita di interesse.
Coop e Ipercoop
Per quanto riguarda Coop e Ipercoop, non risultano comunicazioni nazionali definitive sull’organizzazione del 2 giugno. La catena aveva già optato per la chiusura dei negozi in occasione di altre festività del 2026, come il 25 aprile e il 1° maggio, motivo per cui non si può escludere una scelta analoga. Dove è prevista l’apertura, alcuni punti vendita potrebbero terminare il servizio già alle ore 13 come nel caso di Milano. La verifica preventiva sul sito ufficiale resta quindi la soluzione più affidabile.
Crai
La gestione delle aperture festive nei supermercati Crai è demandata ai singoli affiliati. Ciò significa che ogni esercente può decidere autonomamente se aprire, chiudere o applicare un orario ridotto. Per conoscere la situazione del negozio più vicino è opportuno consultare il sito ufficiale.
Despar
Molti punti vendita Despar dovrebbero essere operativi durante la Festa della Repubblica, ma frequentemente con fasce orarie più contenute rispetto a quelle dei giorni ordinari. Poiché le modalità possono cambiare da negozio a negozio, è consigliabile verificare online le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.
Esselunga
Esselunga è una delle insegne che ha fornito indicazioni con maggiore anticipo. Diversi supermercati hanno già pubblicato l’apertura straordinaria del 2 giugno, spesso con orario continuato fino alle 20 come nel caso di Castellanza, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese. In altre realtà potrebbero essere previste leggere modifiche, come aperture posticipate o chiusure anticipate. Per questo motivo conviene sempre controllare il proprio punto vendita di riferimento.
Eurospin
Anche Eurospin lascia ampio margine decisionale alle singole strutture. Come avviene spesso durante le festività nazionali, non esiste un calendario uniforme valido per tutta la rete e le aperture vengono stabilite localmente. Una verifica preventiva resta quindi indispensabile.
Famila
Per il 2 giugno Famila dovrebbe garantire numerose aperture straordinarie, anche se non necessariamente per l’intera giornata. In alcuni casi il servizio potrebbe essere limitato alla fascia mattutina, mentre in altri seguire un orario più esteso. Le informazioni aggiornate sono disponibili attraverso i canali ufficiali della catena.
Iper
Iper potrebbe mantenere aperti numerosi ipermercati anche il 2 giugno, spesso adottando il tradizionale orario festivo. In alcune città, come Milano, diversi punti vendita dovrebbero seguire una programmazione molto simile a quella ordinaria. La conferma definitiva, però, va sempre ricercata consultando il sito della catena o contattando direttamente il negozio.
Iperal
I supermercati Iperal dovrebbero restare operativi per l’intera giornata festiva, generalmente con chiusura tra le 20 e le 20.30. Anche in questo caso eventuali variazioni locali possono essere verificate attraverso i canali ufficiali dell’insegna.
Lidl
Per Lidl non è stata diffusa una comunicazione nazionale valida per tutti i negozi. Le decisioni vengono prese a livello territoriale e possono comportare aperture regolari, orari ridotti o, in alcuni casi, chiusure. In alcune grandi città molti punti vendita dovrebbero comunque mantenere l’attività dalle 8 fino alle 21 di sera. La consultazione della scheda del supermercato resta il metodo più sicuro per conoscere la situazione aggiornata.
MD
I supermercati MD dovrebbero continuare a operare anche durante la Festa della Repubblica, ma la gestione delle aperture è affidata ai singoli punti vendita. È quindi possibile trovare differenze significative da una località all’altra, con orari talvolta ridotti rispetto alle giornate feriali. Prima di uscire è consigliabile verificare le informazioni pubblicate dalla catena.
NaturaSì
Per NaturaSì non risultano indicazioni nazionali relative al 2 giugno. Considerata la politica adottata in occasione di altre festività importanti, l’ipotesi più probabile è quella di chiusure diffuse oppure di aperture limitate a poche ore. Le eventuali eccezioni possono essere controllate direttamente presso il negozio di riferimento.
Pam Panorama
Pam Panorama tende tradizionalmente a garantire il servizio anche nei giorni festivi, sebbene con orari spesso ridotti. In alcune città i supermercati potrebbero restare aperti fino alle 22, mentre altrove potrebbero essere applicate limitazioni. Le informazioni aggiornate sono consultabili nelle schede dei singoli punti vendita.
Unes e U2
Molti punti vendita Unes e U2 dovrebbero accogliere i clienti anche il 2 giugno, ma con modalità differenti a seconda della località. In alcune aree potrebbero essere mantenuti gli orari abituali, dalle ore 8 alle ore 22, mentre in altre potrebbero essere applicate riduzioni o modifiche. Il sito della catena rappresenta il riferimento principale per conoscere le aperture aggiornate.
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