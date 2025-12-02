Carrefour Italia a NewPrinces, ok da Commissione Ue: cosa succede ora

I tre sindacati avevano detto che "la priorità sarà verificare il piano di rilancio e la salvaguardia del perimetro occupazionale di tutte le unità produttive sede compresa di Carrefour Italia, della rete franchising e degli appalti, così come sarà importante valutare la qualità del piano di rilancio". Da sottolineare come, lo scorso 21 luglio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs avessero proclamato lo stato di agitazione come conseguenza delle mancate risposte di Carrefour Italia circa le prospettive degli oltre 10mila dipendenti diretti e dei 14mila impiegati nella rete di vendita in franchising e negli appalti. Il Ceo di NewPrinces, Giuseppe Mastrolia, aveva però rassicurato sul futuro degli uffici centrali di Carrefour Italia a Milano: "Per il momento pensiamo di includere il management di Carrefour. Si può stare tranquilli".

