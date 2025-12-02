Manovra, banche e governo verso accordo anche su Irap: cosa cambia

Introduzione

Si avvicina l'intesa sul nuovo contributo di banche e assicurazioni previsto nella Legge di bilancio 2026. Secondo fonti di maggioranza, l'interlocuzione tra governo e istituti di credito si è riaperta dopo il vertice del 28 novembre scorso a Palazzo Chigi e trapela ottimismo su una possibile "fumata bianca". Ecco quale tassa cambierebbe.