Non tutte le regioni, però, sono uguali. Dopo il riordino delle accise, infatti, l'Unione nazionale consumatori ha notato che il superamento del prezzo del gasolio su quello della benzina - generalizzato dopo il primo gennaio in gran parte d'Italia - non è avvenuto in realtà in tutte le aree. Analizzando i dati del 5 gennaio, rivela l'Unc, la benzina resta ancora più cara del gasolio in Sicilia, dove emerge un differenziale di 1,8 centesimi; in Campania, con una differenza di 1,3 centesimi; in Basilicata (0,7 centesimi); in Puglia (0,3 centesimi).

L'associazione ha anche sottolineato di non aver rilevato particolari fenomeni di speculazione a danno degli automobilisti, “tranne che - pur se in modo contenuto - in Lazio, Sicilia, Puglia e Toscana”. In queste regioni, ha spiegato, “il divario tra la discesa della benzina e l’incremento del gasolio è a discapito degli automobilisti. La regione più virtuosa è invece l’Abruzzo”.

Quanto al prezzo del gasolio, risulta nettamente più caro nelle zone di montagna. L'Unione nazionale consumatori, infatti, è anche andata a guardare dove il costo del diesel è più elevato: Bolzano batte tutti a 1,730 euro al litro, al secondo posto Trento (1,701 euro), seguita dalla Valle d'Aosta (1,698 euro). Le regioni più risparmiose sono invece la Campania, dove un litro di diesel costa 1,644 euro, poi le Marche (1,654 euro) e la Lombardia (1,656 euro).