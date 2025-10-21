Manovra 2026, allineamento accise: tagli su benzina ma sale su gasolio

Sulla questione è intervenuto anche Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. “Prevedere la stessa accisa per diesel e benzina significa voler far cassa, se non sarà allineata a un livello inferiore rispetto a 672,90 euro per mille litri ora previsti. A dirlo non siamo noi ma il ministero dell'Ambiente che, nel varare il precedente riordino, lo ha scritto nero su bianco nel decreto”, ha detto. Nel decreto dello scorso maggio, ha spiegato, è scritto che "le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote sono destinate all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Alla previsione di maggiori entrate va aggiunto poi che, come da noi all'epoca denunciato, i soliti furbetti se ne approfittarono e la partita di giro tra chi avendo un'auto a gasolio avrebbe dovuto pagare 1,50 centesimi in più al litro, 1,83 conteggiando anche l'Iva al 22%, e chi avendo un'auto a benzina avrebbe dovuto pagare 1,83 euro in meno, non ci fu. In autostrada, per la benzina self service si registrò una ridicola riduzione di 0,1 cent (-5 cent per un pieno di 50 litri), mentre il gasolio rincarò di 1,5 cent al litro (+75 cent per un pieno), ossia 15 volte tanto. Ragione per la quale presentammo un esposto all'Antitrust, sul quale non abbiamo ancora avuto un riscontro". "Per questo il governo, se vuole riallineare le accise, oltre a farlo a un livello inferiore, dovrebbe anche prevedere sanzioni contro gli speculatori e contro chi non adegua le accise in modo corrispondente, altrimenti ci sarà una ancor maggiore stangata a danno degli automobilisti, con il beneplacito del governo che, grazie all'Iva, incasserà sempre più soldi", ha concluso Dona.



