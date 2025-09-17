Benzina nel motore diesel per errore, cosa fare per evitare danni

E' uno degli errori più comuni che possono verificarsi durante il rifornimento di un mezzo, specie se per anni siamo stati abituati a un carburante e ora invece abbiamo cambiato. Se succede, bisogna intervenire subito per evitare conseguenze significative sul motore. Ecco come individuare e risolvere il problema

Può capitare, per errore, di sbagliare il tipo da carburante che mettiamo nel nostro serbatoio dell'auto al momento del rifornimento. Benzina al posto del diesel o viceversa. Se ce ne accorgiamo, bisogna intervenire tempestivamente per scongiurare danni al motore.

Benzina al posto del diesel: cosa fare

Se ci accorgiamo di aver messo la benzina nel serbatoio del diesel (errore più comune perché l'ugello della benzina è più piccolo ed entra nella cavità dei serbatoi diesel), anzitutto non accendiamo il motore, per evitare che la benzina circoli nel sistema di iniezione, causando danni maggiori. A questo punto bisognerà chiamare un carro attrezzi per trasportare il veicolo in officina, dove bisognerà svuotare completamente il serbatoio, pulire il sistema di alimentazione e sostituire i filtri del carburante per garantire che non rimangano tracce di benzina nel sistema.

I danni al motore

Con la benzina in un motore diesel il motore ha meno lubrificazione, necessario per la pompa di iniezione e gli iniettori. La benzina, non lubrificando a sufficienza, può causare blocchi e danni alle parti meccaniche. C'è inoltre un rischio di incendi, perché la benzina brucia a temperature inferiori rispetto al diesel. Le alte temperature dei cilindri e del filtro antiparticolato possono innescare incendi, danneggiando le valvole, i pistoni e il filtro. Ci sarà anche una perdita di potenza, dato che la benzina non ha la stessa capacità di combustione del diesel. Se continuiamo a utilizzare ci saranno danni ai componenti interni del motore, come pistoni, valvole e cilindri. Inoltre la combustione incompleta della benzina in un motore diesel può causare emissioni elevate di fumo e particolato, contribuendo all'inquinamento atmosferico.

I sintomi

Se non ci accorgiamo dell'errore immediatamente, ci sono alcuni "sintomi" dell'auto che devono farci suonare un campanello d'allarme:

Difficoltà di avviamento

Funzionamento irregolare del motore, con cali di potenza e vibrazioni anomale.

Emissioni di fumo bianco o grigio dal tubo di scarico.

Diesel nel motore a benzina: cosa fare

Mettere il diesel in un motore a benzina è meno comune, poiché l'ugello della pompa diesel è più largo e non si adatta al serbatoio di un'auto a benzina. Ma se dovesse accadere i passaggi da fare sono gli stessi: non avviare il motore, trasporto in officina, pulizia serbatoio e sostituzione filtri.

I danni sono inferiori, a meno che non venga interessato il catalizzatore e gli iniettori. Il motore di solito però rimane intatto. Se la quantità di diesel è alta, il motore potrebbe non riuscire a raggiungere la combustione e fermarsi. Se si aggiunge solo una piccola quantità di diesel, il motore potrebbe bruciare la benzina e far uscire il diesel come fumo bianco dal tubo di scarico.