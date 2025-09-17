Esplora tutte le offerte Sky
Benzina nel motore diesel per errore, cosa fare per evitare danni all'auto

Motori
©Getty

E' uno degli errori più comuni che possono verificarsi durante il rifornimento di un mezzo, specie se per anni siamo stati abituati a un carburante e ora invece abbiamo cambiato. Se succede, bisogna intervenire subito per evitare conseguenze significative sul motore. Ecco come individuare e risolvere il problema

Può capitare, per errore, di sbagliare il tipo da carburante che mettiamo nel nostro serbatoio dell'auto al momento del rifornimento. Benzina al posto del diesel o viceversa. Se ce ne accorgiamo, bisogna intervenire tempestivamente per scongiurare danni al motore.

Benzina al posto del diesel: cosa fare

Se ci accorgiamo di aver messo la benzina nel serbatoio del diesel (errore più comune perché l'ugello della benzina è più piccolo ed entra nella cavità dei serbatoi diesel), anzitutto non accendiamo il motore, per evitare che la benzina circoli nel sistema di iniezione, causando danni maggiori. A questo punto bisognerà chiamare un carro attrezzi per trasportare il veicolo in officina, dove bisognerà svuotare completamente il serbatoio, pulire il sistema di alimentazione e sostituire i filtri del carburante per garantire che non rimangano tracce di benzina nel sistema.

I danni al motore

Con la benzina in un motore diesel il motore ha meno lubrificazione, necessario per la pompa di iniezione e gli iniettori. La benzina, non lubrificando a sufficienza, può causare blocchi e danni alle parti meccaniche. C'è inoltre un rischio di incendi, perché la benzina brucia a temperature inferiori rispetto al diesel. Le alte temperature dei cilindri e del filtro antiparticolato possono innescare incendi, danneggiando le valvole, i pistoni e il filtro. Ci sarà anche una perdita di potenza, dato che la benzina non ha la stessa capacità di combustione del diesel. Se continuiamo a utilizzare ci saranno danni ai componenti interni del motore, come pistoni, valvole e cilindri. Inoltre la combustione incompleta della benzina in un motore diesel può causare emissioni elevate di fumo e particolato, contribuendo all'inquinamento atmosferico.

I sintomi

Se non ci accorgiamo dell'errore immediatamente, ci sono alcuni "sintomi" dell'auto che devono farci suonare un campanello d'allarme:

  • Difficoltà di avviamento
  • Funzionamento irregolare del motore, con cali di potenza e vibrazioni anomale.
  • Emissioni di fumo bianco o grigio dal tubo di scarico.

Diesel nel motore a benzina: cosa fare

Mettere il diesel in un motore a benzina è meno comune, poiché l'ugello della pompa diesel è più largo e non si adatta al serbatoio di un'auto a benzina. Ma se dovesse accadere i passaggi da fare sono gli stessi: non avviare il motore, trasporto in officina, pulizia serbatoio e sostituzione filtri.

I danni sono inferiori, a meno che non venga interessato il catalizzatore e gli iniettori. Il motore di solito però rimane intatto. Se la quantità di diesel è alta, il motore potrebbe non riuscire a raggiungere la combustione e fermarsi. Se si aggiunge solo una piccola quantità di diesel, il motore potrebbe bruciare la benzina e far uscire il diesel come fumo bianco dal tubo di scarico.

Benzina nel motore diesel per errore, cosa fare per evitare danni

