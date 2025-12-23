Jeep Avenger, si parla già di restyling

Uno dei modelli di maggiori successo per il marchio americano di Stellantis potrebbe essere protagonista di un facelift di metà carriera nel 2027 o al più tardi nel 2028. Ecco le prime ipotesi su come potrebbe cambiare il nuovo SUV di segmento B del brand statunitense
Scrivi Jeep Avenger e leggi uno dei modelli di maggior successo per il brand americano in Italia e in Europa. Il SUV compatto di segmento B del marchio americano è infatti un autentico best seller nel nostro Paese, con 45.731 unità vendute ad oggi e una crescita del 19% che ne fa il terzo modello per immatricolazioni ma anche lo Sport Utility di segmento B più venduto. Una vettura capace di trascinare anche le immatricolazioni della casa automobilistica americana, che in Italia ha raggiunto una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV.
Un modello fondamentale dunque per Jeep, sin dal suo lancio nel 2023 e che il prossimo anno sbarcherà anche in Sudamerica. Il marchio di Stellantis però starebbe già guardando anche oltre e per il 2027 o al più tardi il 2028 potrebbe arrivare un restyling di metà carriera per questo modello così importante per il brand.
Online circolano già le prime ipotesi su come potrebbe cambiare questo SUV di segmento B, con alcuni rendering. Difficile dire quali di questi possa avvicinarsi davvero alla realtà visto che su strada non si sono ancora visti i classici muletti di sviluppo ma si può ipotizzare quali saranno gli aspetti che i designer di Jeep andranno a toccare per cambiare, seppur leggermente, il volto di questo best seller. Possibile che si intervenga sulla griglia a 7 feritoie, magari inserendo un motivo più moderno o finiture LED com’è accaduto per la versione BEV della Compass. Possibile qualche modifica anche ai gruppi ottici, con la firma luminosa che potrebbe essere resa più distintiva.
In attesa di capire quali saranno e soprattutto quando arriveranno eventuali novità per Jeep Avenger, il best seller del marchio americano continuerà a conquistare quote nel Vecchio Continente grazie anche ad una gamma completa e ora anche a trazione integrale grazie alla variante 4xe.