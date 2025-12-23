Jeep Avenger, si parla già di restyling

Scrivi Jeep Avenger e leggi uno dei modelli di maggior successo per il brand americano in Italia e in Europa. Il SUV compatto di segmento B del marchio americano è infatti un autentico best seller nel nostro Paese, con 45.731 unità vendute ad oggi e una crescita del 19% che ne fa il terzo modello per immatricolazioni ma anche lo Sport Utility di segmento B più venduto. Una vettura capace di trascinare anche le immatricolazioni della casa automobilistica americana, che in Italia ha raggiunto una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV.