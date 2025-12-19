Jeep si consolida nel 2025: l’Italia è in primo mercato europeo

Il marchio americano di Stellantis chiude l’anno superando un milione di unità vendute, Avenger guida le vendite nel nostro paese. Per il 2026 si attende il debutto commerciale della nuova Compass ma anche l’arrivo di nuovi modelli come Wagoneer S e Recon
Si chiude con il sorriso il 2025 di Jeep. Il marchio americano del gruppo Stellantis si conferma uno dei brand in maggior salute, con oltre 1 milione di unità vendute nel 2025. La casa automobilistica statunitense vede l’Italia come primo mercato europeo, con una cifra vicina alle 60.000 unità immatricolate e una quota sul mercato SUV del 7,4%, Chiave di questo successo è Avenger, che sin dal suo lancio ha ottenuto risultati sempre in crescita.
Entrando nel dettaglio, il 2025 nel nostro Paese si è chiuso una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV. È saldamente nella top assoluta del mercato italiano, e, a livello previsionale, supererà le 65.000 consegne alla fine del 2025. Avenger è stato il SUV e il B-SUV BEV più venduto già nel 2024 ha confermato questi primati anche considerando il periodo gennaio-novembre 2025. Nei primi undici mesi questo modello è rimasto SUV più venduto d’Italia con una quota del 5,63% nel comparto. Non solo: è leader tra i B-SUV 100% elettrici nel periodo gennaio-novembre, con una quota superiore al 16%, e continua a essere saldamente sul podio del mercato italiano 2025. Sono state 45.731 le unità vendute in Italia ad oggi, con una crescita del 19% che rendono di fatto questa vettura il terzo veicolo più venduto in Italia. Accanto ad Avenger poi c’è Compass, con la terza generazione già disponibile per gli ordini e che entrerà a pieno regime nelle concessionarie proprio nel 2026.
Approfondimento
Jeep Avenger 4xe: compatta, integrale e versatile. Il test drive
In Europa nel periodo gennaio-novembre 2025, ha mantenuto una quota complessiva di mercato dell’1% e una quota dell’1,8% nel mercato SUV. Rispetto al 2024, Jeep è cresciuta in numerosi Paesi, con il Portogallo che ha registrato la migliore performance (+42%), seguito da Austria (+35%), Regno Unito (+21%), Polonia (+16%). Il brand ora guarda al prossimo anno, quando la gamma si rafforzerà ulteriormente con l’ingresso di due nuovi modelli, la Wagoneer S e la Recon, rientrando a pieno titolo anche nel segmento D: qui l’obiettivo è raggiungere una quota di veicoli completamente elettrici al 50% entro il 2026, con vendite annuali prossime alle 900.000 unità.