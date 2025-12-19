Jeep si consolida nel 2025: l’Italia è in primo mercato europeo

Entrando nel dettaglio, il 2025 nel nostro Paese si è chiuso una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV. È saldamente nella top assoluta del mercato italiano, e, a livello previsionale, supererà le 65.000 consegne alla fine del 2025. Avenger è stato il SUV e il B-SUV BEV più venduto già nel 2024 ha confermato questi primati anche considerando il periodo gennaio-novembre 2025. Nei primi undici mesi questo modello è rimasto SUV più venduto d’Italia con una quota del 5,63% nel comparto. Non solo: è leader tra i B-SUV 100% elettrici nel periodo gennaio-novembre, con una quota superiore al 16%, e continua a essere saldamente sul podio del mercato italiano 2025. Sono state 45.731 le unità vendute in Italia ad oggi, con una crescita del 19% che rendono di fatto questa vettura il terzo veicolo più venduto in Italia. Accanto ad Avenger poi c’è Compass, con la terza generazione già disponibile per gli ordini e che entrerà a pieno regime nelle concessionarie proprio nel 2026.

