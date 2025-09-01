Jeep Avenger 4xe: compatta, integrale e versatile. Il test drive

Libertà senza confini, seppur racchiusa in solo 4 metri e 9 centimetri. Jeep Avenger 4xe è il vero e autentico supereroe della gamma della compatta americana. Questo perché aggiunge la tanto agognata trazione integrale chiudendo il cerchio di una vettura capace su strada e non, ma ancor più abile sul mercato dove rappresenta un autentico best seller per il brand a stelle e strisce di Stellantis. E così non poteva esserci compagna più ideale per un lungo viaggio, oltre 3.000 km in giro per l’Italia da Nord e Sud, tra autostrade, provinciali ma anche sentieri più tortuosi e più adatti alle virtù della piccola di casa Jeep.

Le dimensioni

Detto della lunghezza, la segmento B americana è larga 1,81 metri e alta 1,53 metri, con un passo di 2,56 metri e seppur compatta garantisce una buona abitabilità e una capacità di carico ideale: con 325 litri a disposizione, nel bagagliaio ci stanno facilmente tre trolley, i classici bagagli a mano, e anche un paio di zaini mentre sulle sedute posteriori si può stare in due comodamente ma senza problemi anche in tre persone.

L'estetica

Dal punto di vista stilistico, Avenger 4xe si differenzia dalle altre della gamma per alcuni accenti in verde presenti sulla carrozzeria, dal paraurti al cofano motore dove compare anche il lettering del modello e la caratterizzazione topografica. In coda c’è il gancio fisso e il badge specifico che indica dunque la presenza della trazione integrale.