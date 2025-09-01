Jeep Avenger 4xe: compatta, integrale e versatile. Il test drive

La prova della versione a trazione integrale della piccola del marchio americano, con un lungo test durante le vacanze estive
Libertà senza confini, seppur racchiusa in solo 4 metri e 9 centimetri. Jeep Avenger 4xe è il vero e autentico supereroe della gamma della compatta americana. Questo perché aggiunge la tanto agognata trazione integrale chiudendo il cerchio di una vettura capace su strada e non, ma ancor più abile sul mercato dove rappresenta un autentico best seller per il brand a stelle e strisce di Stellantis. E così non poteva esserci compagna più ideale per un lungo viaggio, oltre 3.000 km in giro per l’Italia da Nord e Sud, tra autostrade, provinciali ma anche sentieri più tortuosi e più adatti alle virtù della piccola di casa Jeep.
Le dimensioni
Detto della lunghezza, la segmento B americana è larga 1,81 metri e alta 1,53 metri, con un passo di 2,56 metri e seppur compatta garantisce una buona abitabilità e una capacità di carico ideale: con 325 litri a disposizione, nel bagagliaio ci stanno facilmente tre trolley, i classici bagagli a mano, e anche un paio di zaini mentre sulle sedute posteriori si può stare in due comodamente ma senza problemi anche in tre persone.
L'estetica
Dal punto di vista stilistico, Avenger 4xe si differenzia dalle altre della gamma per alcuni accenti in verde presenti sulla carrozzeria, dal paraurti al cofano motore dove compare anche il lettering del modello e la caratterizzazione topografica. In coda c’è il gancio fisso e il badge specifico che indica dunque la presenza della trazione integrale.
Il motore
Le novità più importanti però come sempre sono sotto pelle e non si vedono o meglio non si sentono fino a quando non si accende la vettura e si guida così a lungo. L’asse posteriore è infatti dotato di sospensioni Multilink che offrono confort migliorato ma anche una dinamica di guida ottimizzata. Nel telaietto posteriore poi è stato integrato uno dei due motori elettrici che compongono la powertrain: questa unità eroga 21 kW e 88 Nm mentre la seconda, con le stesse caratteristiche, è inserita nel cambio a doppia frizione. Entrambe lavorano con il motore 1.2 benzina da 136 CV, per una potenza complessiva di sistema di 145 CV. Le prestazioni parlano così di uno scatto 0-100 in 9,5 secondi e di una velocità massima di 194 km/h.
La powertrain garantisce così una discreta brillantezza, specialmente nella marcia autostradale. Si sorpassa facilmente anche se non c’è lo scatto fulmineo affondando il piede. Meglio regolare la pressione per avere tutto il boost necessario. Senza guidare in modo parco, sulle strade a scorrimento veloce i consumi si aggirano sui 6,7 litri/100 km, un valore che non si discosta così tanto da quello dichiarato dalla casa automobilistica americana. In marcia normale invece, siamo tranquillamente sui 5,6 litri/100 km, praticamente in linea con i 5,4 litri dei dati forniti da Jeep.
Con il Select Terrain in modalità Auto, la trazione integrale interviene soltanto quando necessario, con la possibilità di guidare in full electric per 1 km sotto i 30 km/h. Le altre modalità sono Sport, Snow e Sand&Mud. Il sistema di trazione intelligente è comunque capace di intervenire in maniera logica quando necessario: tra -30 e +30 km/h è permanente, ripartendo la coppia 50:50 mentre tra 30 e 90 km/h c’è solo la trazione anteriore con il posteriore che entra all’occorrenza. Sopra i 90 km/h poi, per contenere i consumi, il motore elettrico si disinnesta.
Approfondimento
Jeep Avenger 4xe presenta la The North Face Edition. FOTO
Fuoristrada
Al di là delle logiche di funzionamento della trazione integrale e della powertrain elettrificata però, la nuova Jeep Avenger 4xe porta con sé anche doti fuoristradistiche che l’avvicinano alle sorelle maggiori: altezza da terra maggiorata di 10 mm a 210 mm e una capacità di guado di 400 mm ma anche angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°. Da questo punto di vista, lontano dall’asfalto, Avenger 4xe si mostra a suo agio, sia su terreni sabbiosi che su roccia e pietrisco, garantendo anche un’ottima capacità di superare le pendenze senza evidenti sofferenze per il gruppo motopropulsore.
L'abitacolo
La posizione di guida consente di controllare al meglio tutta la vettura e regolandola si può trovare facilmente il punto migliore per essere a proprio agio al volante. Menzione di merito per il navigatore integrato: superata la diffidenza iniziale dettata dalle esperienze precedenti, il sistema è rapido e aggiornato, capace di trovare pressoché qualsiasi punto di interesse. Grazie ai comodi vani, tra i quali quello con copertura magnetica, si possono riporre di versi oggetti sempre a portata di mano.
I prezzi
La versione protagonista della nostra prova era la Upland con la gamma che è completata dagli allestimenti North Face Edition e Overland. Sulla nostra Avenger erano presenti cerchi da 17’’ con finitura nera, abbracciati da pneumatici Mud & Snow. Le dotazioni di serie includono anche i fari LED, telecamera a 180° per facilitare le manovre con sensori perimetrali, apertura elettroattuata del bagagliaio ma anche il doppio schermo da 10,25’’ e dal punto di vista dei supporti alla guida Cruise Control Adattivo e l'Hill Descent Control solo per citarne alcuni. Il prezzo di Jeep Avenger 4xe parte da 32.200 euro.
Approfondimento
Nuova Jeep Avenger, prezzo e caratteristiche della versione benzina
Nuova Jeep Compass, svelato modello 2025: solo ibrida o elettrica FOTO
Il suv grande di Stellantis prodotto a Melfi arriva alla terza generazione. Debutta in Italia con una gamma di motori ampliata che comprende tre opzioni di propulsione: e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e full electric con un'autonomia fino a 650 km. A cura di Stefano Santini