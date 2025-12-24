Jaguar, prodotta l'ultima auto con motore termico: è la Jaguar F-Pace

Jaguar ha prodotto a Solihull l’ultima Jaguar F-Pace, che chiude l'era dei veicoli a combustione interna per il brand. Lanciata nel 2015, la F-Pace è stata il Suv più venduto della storia Jaguar e uno dei modelli più premiati e rappresentativi del marchio

F-Pace: l’ultimo modello della linea di produzione



L’ultima F-Pace uscita dalla linea di produzione è una SVR 575 Edition di colore nero, una scelta tutt’altro che casuale: il colore richiama infatti la E-Type nera che ha segnato la fine di un'altra grande era per il marchio britannico. Dotata di un V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia, la SVR era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi. Un propulsore ideale per chiudere con stile la produzione di unità termiche. L'ultima F-Pace è entrata nella collezione nazionale di Gaydon e, nello stesso tempo, nella storia della casa inglese. La F-Pace, che ha segnato l’ingresso di Jaguar nel segmento dei Suv dieci anni fa, è anche il modello più venduto della storia del marchio. Un'auto capace di conquistare una nuova tipologia di acquirenti e, nel contempo, di conservare lo spirito dei prodotti del giaguaro. Il suo design porta la firma di Ian Callum ed ha conquistato i titoli di World Car of Year e World Car Design of the Year nel 2017, divenendo, nello stesso anno la “best and most beautiful car in the world”. Inoltre, nel 2016 la F-Pace è stata eletta “Women's World suv/crossover of the Year”, ottenendo consensi anche dal pubblico femminile.