A marzo tornano a listino per il Biscione le versioni ad alte prestazioni della berlina e del Suv, le cui vendite erano state interrotte la scorsa primavera. I due modelli saranno disponibili almeno fino al 2027

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono tornate. La berlina e il Suv ad alte prestazioni del Biscione saranno nuovamente disponibili a listino dal mese di marzo, con la casa automobilistica di Arese che ha annunciato che i due modelli saranno nuovamente ordinabili e acquistabili fino al 2027. Si tratta di un dietrofront per il brand di Stellantis che a primavera dello scorso anno aveva annunciato lo stop per le versioni a benzina di Giulia e Stelvio per cercare di abbassare le emissioni.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano a listino Da marzo 2026 invece Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno nuovamente disponibili in Europa, con gli appassionati che potranno dunque accaparrarsi due delle declinazioni più interessanti della gamma del Biscione. Nella nota ufficiale che comunica la riapertura dei listini per i due modelli, viene confermata di fatto anche l’estensione della produzione della berlina e del Suv almeno per un altro anno e mezzo. Approfondimento Alfa Romeo, svelata la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. FOTO

L'annuncio del Biscione La conferma ufficiale segue di fatto quanto anticipato da Alfa Romeo in occasione dell’ultimo Salone dell’Auto di Bruxelles: “Come annunciato al recente Bruxelles Motor Show 2026, riapriamo gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, mantenendo fede a una promessa fatta ai nostri clienti più attenti alle performance estreme e alle emozioni pure insite nel DNA Alfa Romeo - ha spiegato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo - È il miglior modo per celebrare uno dei simboli più famosi nel mondo automotive che porta con sé una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione”. Approfondimento Alfa Romeo Tonale: cambia il muso, resta il diesel

Le caratteristiche di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio rappresentano l’apice della gamma in fatto di performance, unendo alle prestazioni anche leggerezza e una dinamica di guida di vertice. Su Giulia c’è anche un’ulteriore affinamento aerodinamico, con lo splitter anteriore in carbonio che convoglia i flussi sul fondo della vettura. A dar voce al motore poi c’è anche lo scarico Akrapovic. Completano il pacchetto dal punto di vista del design, i cerchi ultraleggeri bruniti a 5 fori, da 19’’ per la Giulia e da 21’’ per Stelvio, con pinze freno in grigio anodizzato e la fibra di carbonio per lo spoiler posteriore. Approfondimento Le auto protagoniste alle Olimpiadi invernali