Alfa Romeo, svelata la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. FOTO

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa debutta al Salone di Bruxelles. FOTO
Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, il Biscione ha presentato una serie limitata della sua berlina in versione più estrema, prodotto della partnership con il team velico che parteciperà alla 38^ America’s Cup. Si tratta della Quadrifoglio più potente di sempre, sarà realizzata in soli 10 esemplari, tutti già venduti
A cura di Gianluca Sepe
- La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il primo esempio della partnership tra la casa automobilistica di Arese e il team velico che partecipa all’America’s Cup. Celebra la sponsorizzazione ma anche l’innovazione ingegneristica e la ricerca in termini di materiali
- La base è la Quadrifoglio, la versione più performante della berlina del Biscione, che è stata sviluppata appositamente all’interno del programma BOTTEGAFUORISERIE. La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà realizzata in soli 10 esemplari, tutti già venduti e rappresenta la Quadrifoglio più estrema di sempre
- Al posteriore spicca il generoso alettone con doppio profilo, sostenuto da due piloni centrali che si ispira ai foil degli AC75 di Luna Rossa, le appendici aerodinamiche che servono a far “volare” la barca in regata. In questo caso la sezione è stata ribaltata per mantenere la vettura incollata all’asfalto. Giulia Quadrifoglio Luna Rossa genera circa 140 kg di carico aerodinamico a 300 km/h, raggiungendo un valore circa di cinque volte superiore rispetto alla versione di serie
- La conformazione a doppio profilo nasce dall’idea di massimizzare il recupero d’energia, catturando e sfruttando il potente vortice aerodinamico che si genera dietro il montante posteriore. I tecnici Alfa Romeo hanno studiato un profilo avente incidenza variabile per incanalare questa struttura vorticosa ad alta energia, ottenendo un carico aerodinamico elevato con una superficie ridotta, massimizzando l’effetto upwash desiderato.
- Al frontale troviamo appendici specifiche sui lati che aumentano il carico all’avantreno, sfruttando i flussi che lambiscono le estremità dei paraurti. Una coppia di profili poi sono stati applicati anche al sottoscocca per generare un effetto ventosa che crea un importante picco di carico all’anteriore grazie all’enfatizzazione dell’effetto suolo
- La livrea è caratterizzata da una tinta realizzata a mano che richiama l’effetto metallico dell’acciaio e in particolare la colorazione dell’imbarcazione che ha partecipato alla 37^ America’s Cup. Qui ritroviamo anche un elemento bicolore con la scritta Luna Rossa. I loghi del marchio Alfa Romeo sono stati modificati e adottano, per la prima volta nella storia, un fondo rosso. Anche i cerchi da 19” sono riverniciati con una sfumatura rossa interna, mentre tetto, scudetto e calotte degli specchietti sono in carbonio a vista
- Esclusivi anche gli interni, con nuovi sedili Sparco che utilizzano un rivestimento ispirato ai materiali e alla grafica dei Personal Flotation Device utilizzati dall’equipaggio. La fascia della plancia ospita un film sottilissimo che compone la vela originale di Luna Rossa mentre il carbonio impreziosisce il tunnel centrale e il guscio dei sedili che portano in dote anche il logo Luna Rossa
- Sotto il cofano di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa c’è il motore 2.9 V6 biturbo da 520 CV, con differenziale autobloccante meccanico che ottimizza il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.