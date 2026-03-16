Grazie al già citato MultiLink la stabilità e l’esperienza di guida sono ottimizzate, con un feeling da vettura di segmento superiore. Sulle strade di Roma dove si è svolta la prima prova italiana di nuova Nissan Micra, abbiamo potuto saggiarne l’agilità e la reattività, in particolare modo nel traffico, con un buon raggio di sterzata per favorire le manovre e buoni spunti nel breve. La seduta del guidatore è comoda e al posteriore possono stare comodamente due persone. Infine, nota di merito per l’insonorizzazione: nonostante i cerchi da 18’’, in abitacolo non c’è troppo rumore, nemmeno proveniente dai fruscii aerodinamici.