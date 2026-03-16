Introduzione
Al volante della nuova generazione di Nissan Micra. La compatta giapponese è tra i modelli di maggior successo del brand nipponico nel nostro Paese, con 600 mila unità vendute dal 1992 al 2022. Ora la quinta generazione, la sesta in termini assoluti, che avrà soltanto powertrain elettrica. La prova su strada a Roma, con tutte le informazioni su impressioni di guida, prezzo e allestimenti. Gli ordini sono aperti dal mese di marzo.
Quello che devi sapere
Dimesioni e design
Nuova Nissan Micra ha forme moderne e arrotondate, con un look sbarazzino accentuato dai gruppi ottici rotondi che richiamano così anche le generazioni del passato, in particolare la terza generazione che in Italia ha avuto grande successo.. Lunga 4 metri e con un passo di 2,54 metri, ha sbalzi ridotti e una buona abitabilità. Il bagagliaio offre 361 litri che diventano 1.106 litri abbattendo le sedute posteriori con suddivisione 40:20.
Interni tech e google integrato
A bordo ci sono due display 10,1’’ per quadro strumenti e infotainment, quest’ultimo basato su Google. Il sistema multimediale porta così in dote già Google Maps ma anche Google Assistant e la possibilità tramite Play Store di scaricare altre app e arricchire la propria esperienza a bordo. La struttura della plancia ricorda comunque sotto diversi aspetti la nuova Renault 5 (con la quale Micra condivide l'architettura), con lo sbalzo davanti al passeggero e la finitura su due livelli.
Motore, batteria e autonomia di Nissan Micra 2026
La powertrain è composta da un motore elettrico con due livelli di potenza, da 90 e 110 kW, e due tagli batteria, da 40 e 52 kWh per un’autonomia dichiarata che varia da 317 km a 416 seconda dell’accumulatore. La ricarica rapida fino a 100 kW consente di passare dal 15 all’80% in soli 30 minuti. E’ dotata di V2L, Vehicle-to-load, che la trasforma in un powerbank su ruote per alimentare dispositivi esterni ed è predisposta per il Vehicle-to-Grid per interagire con la rete elettrica.
Modalità di guida
Tre sono le modalità di guida: Eco, Confort e Sport, con la possibilità di sfruttare anche la funzione e-Pedal, molto utile nel traffico. Esistono infatti tre livelli per regolare la frenata rigenerativa, con il quarto che va di fatto ad azionare la modalità one-pedal. Alle driving mode poi se ne aggiunge anche una quarta, "perso" che consente di personalizzare alcuni set up della vettura.
Condivisione tecnologica
Nata sfruttando le sinergie dell’Alleanza, condivide diversi aspetti con Renault 5. A partire dalla piattaforma AmpR Small, base tecnica che ha consentito anche di introdurre le sospensioni MultiLink al posteriore.
Come va Nissan Micra 2026: le impressioni di guida
Grazie al già citato MultiLink la stabilità e l’esperienza di guida sono ottimizzate, con un feeling da vettura di segmento superiore. Sulle strade di Roma dove si è svolta la prima prova italiana di nuova Nissan Micra, abbiamo potuto saggiarne l’agilità e la reattività, in particolare modo nel traffico, con un buon raggio di sterzata per favorire le manovre e buoni spunti nel breve. La seduta del guidatore è comoda e al posteriore possono stare comodamente due persone. Infine, nota di merito per l’insonorizzazione: nonostante i cerchi da 18’’, in abitacolo non c’è troppo rumore, nemmeno proveniente dai fruscii aerodinamici.
Prezzo e allestimenti di nuova Nissan Micra
Tre allestimenti in gamma (Engage, Advance ed Evolve) con prezzo a partire da 29.500 euro. In Italia nuova Micra è proposta a 24.990 euro (con incentivi Nissan fino a 4.510 euro), con gli ordini già aperti presso i concessionari.