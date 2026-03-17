Giornata Unità Nazionale, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. FOTO
A Roma le celebrazioni della Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Presenti tutte le massime cariche dello Stato. Durante la cerimonia, anche tre sorvoli delle Frecce tricolori, in composizione ridotta
- Con la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite ignoto, che ricorda tutti i caduti per l'unità d'Italia e per la lotta di liberazione, è stata celebrata all'Altare della patria, la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera.
- Presenti tutte le massime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e quello della Camera, Lorenzo Fontana, oltre che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso.
- "Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l'azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale". Questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- Questa giornata, ha poi ricordato il Capo dello Stato, "richiama elementi fondanti dell'identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale".
- "Nel giorno in cui celebriamo i 165 anni dell'Unità d'Italia, il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l'Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità", ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- "È un momento altamente simbolico che richiama alle radici della nostra Repubblica e ai valori che la contraddistinguono. È nel rispetto della Costituzione, nell'orgoglio per il Tricolore e nel senso di appartenenza alla Nazione e alla Patria che si rafforza ogni giorno la nostra comunità. Un patrimonio da custodire e trasmettere alle nuove generazioni", ha scritto su Fb il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
- Tre sorvoli delle Frecce tricolori, in composizione ridotta, hanno concluso la cerimonia.