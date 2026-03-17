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Giornata Unità Nazionale, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. FOTO

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A Roma le celebrazioni della Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Presenti tutte le massime cariche dello Stato. Durante la cerimonia, anche tre sorvoli delle Frecce tricolori, in composizione ridotta

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