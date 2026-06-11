Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 giugno: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi del conflitto Usa-Iran, con Trump che ha lanciato nuovi raid contro Teheran, la visita del Papa in Spagna, il punto sull'economia di Giorgia Meloni, lo stop del governo alla riforma sui medici di famiglia, il caso Ponte sullo Stretto e l'assoluzione di Dassilva nell'omicidio di Pierina Paganelli. Mentre, per lo sport, l'inizio dei Mondiali di calcio previsto per questa sera. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il Medio Oriente in apertura: "Trump, nuovo attacco all'Iran". Il leader americano "lancia un'ondata di raid su vasta scala". Il regime: "Risponderemo". Il Papa a Barcellona: "Non si può credere in Gesù e fare la guerra". Economia, Meloni: "Patrimoniale? No, sgravi al ceto medio". Cronaca, Dassilva assolto: "Rinascita della giustizia". Caso Ponte, la Procura: "Tentativi di corrompere altri giudici". Il decreto del governo: "Scuola, polizia: sì all'uso dell'AI. Ecco le regole". Mondiali di calcio: "Oggi al via le partite"
- In apertura lo stop del governo al decreto legge: "Salta la riforma dei medici di famiglia". Protestano le Regioni, Schillaci: "Non mollo". Medio Oriente, Trump: "Colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi". Esteri, ambasciatore russo accusa il Colle: "Falsità su di noi". Ponte sullo Stretto: "Corruzione tentata con altri giudici". Omicidio di Pierina, Dassilva assolto: "Giustizia è fatta". Calcio: "Parte il Mondiale delle contraddizioni".
- In apertura l'intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di Bilancio: "Perchè il fisco è ingiusto". Meloni: "La patrimoniale? Non siamo la repubblica delle banane. Giù le tasse al ceto medio". Il decreto: "Scuola e polizia, il debutto dell'AI". L'inchiesta: "La cricca del Ponte, tra nomine e favori". Scontri di Belfast: "Ostaggi dei razzisti". Medio Oriente: "Trump, ira su Teheran. Partono nuovi raid". Calcio: "Via al Mondiale, corsa al trono di Messi".
- Le nuove regole del governo sull'IA in primo piano: "L'intelligenza artificiale nei programmi di scuola". Nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo anche per le indagini di polizia. La decisione: "Stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma". Economia, Meloni: "No alla patrimoniale e meno tasse al ceto medio". Medio Oriente, Trump: "Attaccherò ancora l'Iran". Il concerto: "Lauro, il sogno Olimpico".
- "C'è tutto il mondo (meno noi)". Questo il titolo d'apertura con riferimento all'inizio dei Mondiali di calcio. Stasera, ore 21, "via al maxi mondiale americano". Nel mitico Azteca "apre Messico-Sudafrica". Messi difende la coppa: "Batterci sarà dura". Intervista a Rodri: "Il livello si è alzato, la mia Spagna favorita". Francia: "Le stelle sono tante (forse troppe)".
- "The last dance". Mondiali al via, l'edizione numero 23 è anche l'ultima per due miti: Messi e Cristiano Ronaldo. "Francia e Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna". Stasera la prima delle tre cerimonie d'apertura: alle 21 c'è Messico - Sudafrica all'Azteca. Italia presente con tre tecnici: "Cannavaro, Ancelotti e Montella".
- Oggi parte il Mondiale di calcio, intervista esclusiva con Mac Allister: "La mia Argentina resta la più forte". Calciomercato: "Dibu Martinez, sconto alla Juve". I bianconeri trattano con l'Aston Villa, intanto "il Besiktas si fa vivo per Di Gregorio". Porta Torino: "Abate vota Falcone". Inter: "Provedel dopo Solet". Modric: "Col Milan non è finita".
- Ancora il Medio Oriente in apertura: "Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto". Intanto "l'Idf prepara i piani per la Striscia". E "il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie". Fronte Iran: "Trump preannuncia altri attacchi e Teheran minaccia un tragico destino per gli Usa". Caso Minetti, il giornalista Ladra: "Di Cipriani meglio non parlare". Ponte: "L'inchiesta cerca i mandanti della corruzione". Ucraina: "Zelensky vende armi, Germania e Uk senza soldi".
- L'inchiesta del quotidiano in primo piano: "Preparate le bombe". Le chat "per reclutare i lupi solitari islamici". Belfast brucia: "Il Regnio Unito ha abdicato alla sua identità". Le sfide del governo, Meloni: "Mai la patrimoniale". Papa Leone alla Sagrada Familia: "I cristiani non fanno guerre". Calcio: "Stasera parte il Mondiale e l'Italia litiga sul nuovo capo Figc".
- Il vertice del Carroccio in primo piano: "La Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito". La promessa di Meloni: "Mai una patrimoniale". Il premier: "Altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne. Giù le tasse al ceto medio". Cittadinanza onoraria a Mamdani: "Bologna non premia Kimi ma un comunista islamico". Ponte sullo Stretto: "Lo stop costerebbe 23 miliardi di Pil". Calcio: "La carica rossa contro i Mondiali fascisti".
- Focus sulle agevolazioni in apertura: "Iperammortamento, via alle domande". Delega fiscale: "Auto aziendali, sugli optional la maggiorazione è solo del 5%". SpaceX: "Domanda da record per l'Ipo del secolo al Nasdaq". Medio Oriente, Iran: "Trump vicino ad ordinare altri attacchi". Papa Leone a Barcellona: "Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra".
- Il Medio Oriente tra i temi in prima pagina: "Pronti per la guerra a singhiozzo". Tutto è predisposto "per un conflitto che si ferma e riparte, in una gara lunghissima a chi si stancherà per primo". Calcio: "Le operette antimoraliste dei Mondiali". Vedere la Coppa del Mondo "con il Curacao e senza l'Italia non sarà facile". Papa Leone in Spagna: "Chiese piene". Politica, Lega: "Assedio a Salvini"
- Al via i Mondiali di calcio: "Campo minato". Tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera. "Cominciano in Canada, Usa e Messico i mondiali della segregazione". Belfast: "Il pogrom che non ti aspetti". Economia: "Meloni, le promesse a ricchi e ceto medio". Iran-Usa: "L'accordo precipita insieme ad un Apache".
- Il Medio Oriente in apertura. Trump: "Colpiamo duro Teheran", ma la diplomazia "resiste ai missili". Dopo l'Apache abbattuto, gli Usa attaccano "sistemi di difesa, stazioni di controllo e radar iraniani". Il punto: "Nodo Libano, Beirut cruciale sia per Israele sia per l'Iran". Scandalo Ponte: "Così l'indagato fu chiamato dal Csm". Economia: "Perchè serve a tutti tassare i super ricchi".
- "Si fa sul serio", il titolo d'apertura. Evento Europeisti lunedì a Milano, "pioggia di adesioni". Occhi puntati "sul dialogo tra Calenda, Marattin e Picierno". Occasione "unica per il nuovo centro?". Esteri, tira e molla di Trump: "L'Iran deve solo firmare". E annuncia altri raid. Israele: "L'Idf avanza in Libano contro Hezbollah". Ponte sullo Stretto: "La Lega tira dritto, il progetto va avanti". Il commento: "La nuova truffa semantica di Albanese".
- Medio Oriente, Trump: "Teheran ha perso tempo". Via ad attacchi "potenti e netti". Meloni, prove di manovra: "Meno tasse al ceto medio". Omidicio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto: "Tutto da rifare". Calcio: "Scattano i Mondiali delle polemiche".