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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 giugno: la rassegna stampa

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Gli ultimi sviluppi del conflitto Usa-Iran, con Trump che ha lanciato nuovi raid contro Teheran, la visita del Papa in Spagna, il punto sull'economia di Giorgia Meloni, lo stop del governo alla riforma sui medici di famiglia, il caso Ponte sullo Stretto e l'assoluzione di Dassilva nell'omicidio di Pierina Paganelli. Mentre, per lo sport, l'inizio dei Mondiali di calcio previsto per questa sera. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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