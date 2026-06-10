 Vacanze estive 2026, i Paesi più sicuri del mondo dove viaggiare. Classifica | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vacanze estate 2026, i 10 Paesi più sicuri al mondo per viaggiare senza rischi. CLASSIFICA

Lifestyle fotogallery
11 foto
©IPA/Fotogramma

In un'estate segnata dall'incertezza geopolitica e dai rincari che stanno coinvolgendo soprattutto il settore trasporti, la sicurezza si impone come un fattore determinante per la scelta della meta dove trascorrere le vacanze. Il Global Peace Index 2026 ha stilato la classifica dei Paesi dove viaggiare comporta meno rischi. Ecco quali sono

Lifestyle: Ultime gallery

Antoni Gaudí, 100 anni dalla morte: le opere da vedere a Barcellona

Lifestyle

Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto catalano...

8 foto

Buon Corpus Domini, immagini e frasi da inviare

Lifestyle

Messaggi brevi e pensieri religiosi da condividere con famiglia, amici e persone care. Idee...

10 foto

Bambini in viaggio, le migliori Academy per un'estate di sport

Lifestyle

Allenarsi con un campione, ascoltare i suoi consigli e condividere con lui il campo, la palestra...

10 foto

Viaggio a Varsavia, la capitale polacca tra design e tradizione

Lifestyle

La Città Fenice che ha saputo rinascere dalle sue ceneri e guardare avanti. Rasa al suolo nella...

30 foto

Estate, 7 mete insolite vicine all'Italia: i consigli di Skyscanner

Lifestyle

Dal Mediterraneo all'Atlantico, dalle Cicladi alle Canarie. Il motore di ricerca di voli ha...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Afghanistan, nuovo attacco aereo pakistano: diversi morti

Mondo

In precedenza, un bilancio di Kabul aveva fatto riferimento a 12 morti nei raid, tra cui ...

Governo, ok Cdm a decreti su IA. Piantedosi: "Non è Grande Fratello"

Politica

Via libera del Consiglio dei ministri, in esame preliminare, a due decreti legislativi che...

Morto Matteo Fantuzzi, il poeta italiano aveva 46 anni

Cronaca

Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di...