In un'estate segnata dall'incertezza geopolitica e dai rincari che stanno coinvolgendo soprattutto il settore trasporti, la sicurezza si impone come un fattore determinante per la scelta della meta dove trascorrere le vacanze. Il Global Peace Index 2026 ha stilato la classifica dei Paesi dove viaggiare comporta meno rischi. Ecco quali sono