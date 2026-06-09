Voli, prezzi in aumento per i costi del jet fuel: rischi per viaggiatori e compagnie aereeEconomia
Introduzione
Si prospettano ancora mesi difficili per il comparto aereo: secondo le stime emerse durante il vertice della Iata - l’International Air Transport Association - tenutosi a Rio de Janeiro nei giorni scorsi, le compagnie dovranno spendere 100 miliardi di dollari in più in jet fuel quest’anno. E questo, spiega il Guardian, secondo l’associazione, porterà “inevitabilmente” a un aumento del costo dei biglietti per aiutare a compensare le spese crescenti dovute alla guerra in Iran.
Quello che devi sapere
Le difficoltà delle compagnie aeree
Nel dettaglio, come ricostruito dal quotidiano britannico, i prezzi del carburante per aerei dovrebbero essere più alti del 70% nel corso del 2026. E i rischi di questa situazione non si dovrebbero tradurre solamente i un aumento del costo dei biglietti, ma potrebbe anche mettere in difficoltà molte compagnie: a livello globale infatti i profitti sono attesi a quota 23 miliardi di dollari, la metà di quanto preventivato. E secondo la Iata questo potrebbe mettere alcuni vettori in difficoltà, arrivando a metterne in discussione la stessa sopravvivenza.
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Il tema dei rincari dei prezzi
Il segretario generale della Iata, Willie Walsh, ha detto che “i prezzi alti del petrolio comportano inevitabilmente costi dei biglietti superiori, non c’è modo di evitarlo”. Secondo quanto dichiarato da Walsh, in base a un sondaggio condotto dal settore i passeggeri si starebbero già preparando a spendere di più per via dei rincari, ma “la grande incognita è quanto a lungo i viaggiatori e il settore cargo potranno tollerare i prezzi più alti per le connessioni”.
Qual è lo scenario attuale
Nel corso del vertice di Rio de Janeiro Walsh ha parlato della situazione attuale descrivendola come un “periodo impegnativo e imprevedibile”, con “margini molto sottili”. Secondo il segretario generale della Iata il momento “sarà molto impegantivo e per molte compagnie aeree l’aumento del costo del carburante potrebbe” causare anche difficoltà a sopravvivere. Almeno, però, sembra che la paura di una mancanza di jet fuel sia ormai alle spalle, nonostante l’aumento dei costi, e nonostante tutto “il traffico aereo è aumentato del 2%”.
La situazione del jet fuel in Ue
A rassicurare sulle forniture di jet fuel nei giorni scorsi è stato anche il commissario Ue per i Trasporti, Apolostos Tzitzikostas: "Al momento in Europa non si registra alcuna carenza di carburante per aerei e non abbiamo segnali che ne indichino una nel prossimo periodo". Per la Commissione la principale preoccupazione è legata all'impennata dei prezzi dei jet fuel, che sta portando "alcune compagnie" a "cancellare alcune rotte che non avevano senso economico", ha spiegato Tzitzikostas, sottolineando che la situazione è "molto diversa da vettore a vettore".
Come cambiano le abitudini
L’impennata dei prezzi è comunque al centro dell’attenzione: secondo Sean Doyle, amministratore delegato di British Airways, i passeggeri dei voli a lungo raggio e quelli business potrebbero dover affrontare la maggior parte degli aumenti. Invece quelli a corto raggio per le vacanze, solitamente più sensibili al variare delle tariffe, potrebbero far registrare variazioni minori. E secondo i dati delle aziende del settore, i viaggiatori europei nei prossimi mesi si sposteranno di più all’interno del Continente, con meno persone disposte a muoversi più lontano in questo contesto di incertezza.
I rincari dei prezzi in Asia
Intanto, l’impatto dei prezzi sta avendo conseguenze in tutto il mondo: le due principali compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL), si preparano infatti ad aumentare i sovrapprezzi sul carburante per i biglietti internazionali emessi a luglio e agosto, con livelli che potrebbero superare i record storici. In particolare per i voli verso il Nord America e l'Europa il sovrapprezzo attuale è fissato a 56.000 yen, circa 300 euro per tratta, e l'importo potrebbe salire fino alla fascia alta dei 60.000 yen, superando i precedenti massimi storici raggiunti nell'autunno 2022. Il rincaro coinvolgerà anche le rotte verso l'Asia.
Il vantaggio per gli Stati Uniti
In questo contesto, secondo gli analisti, i flussi globali si stanno ridisegnando a vantaggio degli Stati Uniti: le esportazioni americane di energia hanno infatti raggiunto livelli record, e ad aprile circa un terzo del carburante aereo importato in Europa proveniva da raffinerie statunitensi, il doppio rispetto ai livelli precedenti al conflitto. Una situazione che starebbe aiutando Washington a consolidare una sorta di egemonia energetica. Lo stesso Giappone da maggio si è impegnato a quadruplicare le importazioni di petrolio americano, a costi sensibilmente più elevati, destinati a trasferirsi lungo la filiera fino ai consumatori finali, con i viaggiatori estivi che si preparano a pagare il conto.
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