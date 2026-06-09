A rassicurare sulle forniture di jet fuel nei giorni scorsi è stato anche il commissario Ue per i Trasporti, Apolostos Tzitzikostas: "Al momento in Europa non si registra alcuna carenza di carburante per aerei e non abbiamo segnali che ne indichino una nel prossimo periodo". Per la Commissione la principale preoccupazione è legata all'impennata dei prezzi dei jet fuel, che sta portando "alcune compagnie" a "cancellare alcune rotte che non avevano senso economico", ha spiegato Tzitzikostas, sottolineando che la situazione è "molto diversa da vettore a vettore".