Le forze dell'ordine marocchine hanno disperso le persone in arrivo sulle alture della città costiera di Fnideq (Castillejos in spagnolo). Non si segnalano feriti. Rabat e Madrid, nelle scorse ore, avevano blindato il valico e le frontiere nel timore che il tam tam che rimbalzava sui social si trasformasse in un altro arrivo di massa

Sono 294 i migranti fermati oggi, 15 agosto, dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera spagnolo con Ceuta dalla vicina Fnideq, nel nord del Marocco, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal quotidiano digitale marocchino Hespress. Dei fermati, 248 arrivavano dall'Africa subsahariana e 46 dal Marocco. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di "incitare e promuovere" la migrazione irregolare attraverso i social, secondo le fonti, che tuttavia non hanno precisato quando e dove siano avvenuti gli arresti. Le forze di sicurezza marocchine sono dunque riuscite a sventare nelle scorse ore, anche con l'uso di lacrimogeni, il tentativo di centinaia di persone di attraversare illegalmente il confine con Ceuta, spinte. dal tam tam sui social che voleva un nuovo ingresso di massa a Ferragosto. Le autorità hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e nell'operazione sono stati impiegati anche elicotteri. Non si segnalano feriti.

Ingente presenza di polizia a Fnideq

Nel centro di Fnideq è stata una mattinata tranquilla con una significativa presenza di polizia, con i posti di blocco attivi sulle principali strade che conducono a Fnideq, in particolare quelle provenienti da Tetouan e Tangeri. Nelle prime ore del mattino, le operazioni di sorveglianza si sono intensificate nei pressi del confine con Ceuta, sia via terra che via mare, con il dispiegamento di motovedette e droni della Marina reale marocchina. Una ragazza migrante di 17 anni, una delle pochissime ad aver raggiunto la città, ha raccontato all'agenzia Efe di essere riuscita ad arrivare a Castillejos da Tetouan durante la notte. Secondo il suo racconto, ha viaggiato su un autobus che si è fermato a tre posti di blocco lungo i circa 35 chilometri che separano le due città.

Misure rafforzate dopo la crisi del 30-31 luglio

Le misure sono state rafforzate dopo la crisi del 30 e 31 luglio, quando circa 80mila migranti attraversarono il confine, provocando 82 morti sul lato spagnolo della frontiera, stndo ai dati diffusi dall'Istituto di Medicina Legale di Ceuta, che ha realizzato le autopsie sulle salme. Sarebbero almeno 141 le vittime dai due lati della frontiera, secondo le stime di organizzazioni umanitarie, fra cui Caminando Fronteras.