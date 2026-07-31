Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla crisi di migranti a Ceuta
Arrow-link
Arrow-link

Ceuta, le foto dell'invasione di migranti nell'exclave spagnola in Marocco

Mondo fotogallery
15 foto
©Ansa

Migliaia di migranti continuano ad arrivare a nuoto a Ceuta. Decine le vittime annegate. La Spagna ha mobilitato l'esercito per contenere la situazione. Giovani, in fuga da povertà e instabilità, fanno il segno della vittoria al loro arrivo dopo la traversata

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Ceuta, le foto dell'invasione di migranti nell'exclave spagnola

Mondo

Migliaia di migranti continuano ad arrivare a nuoto a Ceuta. Diverse le vittime annegate. La...

5 foto

Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan. FOTO

Sport

Considerato uno dei difensori più forti di tutti i tempi, l’ex capitano rossonero è stato il...

14 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’emergenza migranti a Ceuta, dove migliaia...

16 foto

Bambini in viaggio, 4 destinazioni europee da riscoprire

Lifestyle

Le destinazioni europee non sono per forza territori già noti e quindi meno attrattivi per le...

4 foto

Esplosione a Messina, si scava alla ricerca dei dispersi. FOTO

Cronaca

I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ondata di caldo: bollino rosso in 11 città, domani in 19. LIVE

    live Cronaca

    La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città...

    Media: Arabia Saudita prepara grande offensiva contro gli Houti. LIVE

    live Mondo

    L'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e...

    Ucraina, 3 morti e 31 feriti in attacchi russi nella notte. LIVE

    live Mondo

    E' di tre morti e 31 feriti bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina. Il...