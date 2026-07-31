Bambini in viaggio, 4 destinazioni europee da riscoprire

Le destinazioni europee non sono per forza territori già noti e quindi meno attrattivi per le vacanze estive. Secondo uno studio di Evaneos, portale specializzato nei viaggi sostenibili, la strategia più adottata dai turisti è quella di affidarsi ad agenti locali per una conoscenza che va oltre l’organizzazione del viaggio. Per chi viaggia con bimbi in particolare, questo significa cogliere le sfumature per ricordi indelebili