Bambini in viaggio, 4 destinazioni europee da riscoprire

Le destinazioni europee non sono per forza territori già noti e quindi meno attrattivi per le vacanze estive. Secondo uno studio di Evaneos, portale specializzato nei viaggi sostenibili, la strategia più adottata dai turisti è quella di affidarsi ad agenti locali per una conoscenza che va oltre l’organizzazione del viaggio. Per chi viaggia con bimbi in particolare, questo significa cogliere le sfumature per ricordi indelebili
- La Grecia più autentica si scopre lontano dalle isole più affollate. Il Peloponneso unisce mare, montagne e storia, con tappe come Micene, Delfi e Meteora, trekking sul monte Taigeto e l'escursione nella spettacolare gola di Vikos, una delle più profonde al mondo.
- Affacciato sull'Adriatico, è una delle destinazioni emergenti dell'estate 2026. Tra le esperienze da non perdere ci sono le Bocche di Cattaro, raggiungibili anche in funivia, oltre a spiagge, parchi naturali e piccoli borghi che raccontano la storia dei Balcani
- L'arcipelago portoghese nel cuore dell'Atlantico è la meta ideale per gli amanti della natura. Le nove isole vulcaniche offrono trekking, laghi, scogliere e attività marine, con itinerari che attraversano paesaggi incontaminati come i quattro laghi dell'isola di Flores.
- Dalle sorgenti termali vicino a Reykjavik ai fiordi più remoti dell'ovest, passando per la cascata di Dynjandi e la penisola di Snæfellsnes, l'Islanda propone itinerari tra ghiacciai, vulcani e coste spettacolari, con esperienze come il whale watching a Húsavík.