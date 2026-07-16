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European Best Destination 2026, le mete da favola: ci sono Bomarzo e Tropea. Classifica

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Il portale di viaggi ha pubblicato la classifica 2026 delle mete più fiabesche d'Europa, selezionate da esperti e viaggiatori tra oltre 4.200 località. La lista include castelli storici, borghi medievali e isole suggestive, unendo monumenti iconici a gemme nascoste. Al primo posto si posiziona il castello di Eltz in Germania, seguito da Mont-Saint-Michel in Francia e Tossa de Mar in Spagna. Ma c'è anche l'Italia

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