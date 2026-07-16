Il portale di viaggi ha pubblicato la classifica 2026 delle mete più fiabesche d'Europa, selezionate da esperti e viaggiatori tra oltre 4.200 località. La lista include castelli storici, borghi medievali e isole suggestive, unendo monumenti iconici a gemme nascoste. Al primo posto si posiziona il castello di Eltz in Germania, seguito da Mont-Saint-Michel in Francia e Tossa de Mar in Spagna. Ma c'è anche l'Italia