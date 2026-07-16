European Best Destination 2026, le mete da favola: ci sono Bomarzo e Tropea. Classifica
Il portale di viaggi ha pubblicato la classifica 2026 delle mete più fiabesche d'Europa, selezionate da esperti e viaggiatori tra oltre 4.200 località. La lista include castelli storici, borghi medievali e isole suggestive, unendo monumenti iconici a gemme nascoste. Al primo posto si posiziona il castello di Eltz in Germania, seguito da Mont-Saint-Michel in Francia e Tossa de Mar in Spagna. Ma c'è anche l'Italia
- Se siete in cerca di un viaggio che sembri uscito dalle pagine di un romanzo fantasy, la nuova classifica stilata del sito European Best Destinations fa al caso vostro. Il portale ha infatti svelato la sua guida per il 2026 dedicata alle mete più fiabesche d'Europa. Non si tratta di set cinematografici costruiti a tavolino, ma di luoghi reali e pulsanti, dove la vita quotidiana scorre ancora oggi tra strade secolari, foreste millenarie, isole spettacolari e borghi medievali che d'inverno brillano sotto le luci di Natale
- Il processo di selezione è stato meticoloso. Esperti del settore e viaggiatori da tutto il mondo hanno unito le forze per valutare oltre 4.200 località in tutto il continente. Analizzando fattori chiave come la storia, l'atmosfera, l'originalità e la qualità dell'esperienza per i visitatori, la lista iniziale è stata scremata fino a raggiungere 68 destinazioni finali. Gli utenti hanno poi votato le loro tre mete preferite, decretando l'ordine definitivo
- Il risultato è stato un affascinante mix di grandi classici del turismo e gemme nascoste da scoprire. La rosa di quest'anno si arricchisce inoltre di 12 novità assolute che faranno breccia nei cuori dei viaggiatori, tra cui spiccano i debutti di Riga, in Lettonia, e di Craiova, in Romania. Che si tratti di monumenti iconici o di mete rurali meno note, queste destinazioni sono pronte a entrar tra i trend di viaggio più amati del 2026
- Nascosto tra le colline boscose della Germania occidentale, il castello di Eltz sembra uscito da un libro di racconti per bambini. Arroccata sopra la Valle della Mosella, la fortezza medievale appartiene alla stessa famiglia da oltre 850 anni e non è mai stata lambita dalle guerre. Le sue torri e torrette da fiaba sono l'attrazione principale, ma entrando si scoprono stanze riccamente arredate, armature, arazzi secolari e argenteria che offrono uno sguardo sulla vita in uno dei castelli meglio conservati d'Europa
- Mont-Saint-Michel, in Francia, emerge con straordinaria spettacolarità dalle distese di marea della Normandia, confermandosi come una delle icone più affascinanti dell'intero Paese transalpino. Questa suggestiva isola, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, è dominata dalla sagoma imponente della sua abbazia benedettina, un capolavoro architettonico che ammalia i viaggiatori da secoli
- Tossa de Mar offre uno spaccato diverso della Costa Brava. Mentre gran parte della zona è nota per le affollate località balneari, questo ex villaggio di pescatori è cinto dalle mura medievali splendidamente conservate di Vila Vella, che si affacciano sulle sabbie dorate e sullo scintillante Mediterraneo. È facile capire perché l'artista Marc Chagall abbia ribattezzato la città 'Paradiso Blu' e perché i pittori continuino a venire qui in massa attirati dall'ispirazione
- Tra le attrazioni più fotografate dell'Irlanda del Nord, The Dark Hedges è un suggestivo viale di faggi contorti piantati nel XVIII secolo per fare da cornice all'ingresso di una tenuta georgiana. I fan de 'Il Trono di Spade' lo riconosceranno come la Strada del Re, ma merita una visita anche se non avete mai visto la serie
- Riga potrebbe non avere l'aspetto da favola patinato di altre capitali europee, ma è proprio questo a renderla così affascinante. La capitale lettone fonde strade medievali e guglie di chiese con una delle più belle collezioni al mondo di architettura Art Nouveau. Dopo il tramonto, il centro storico assume un'atmosfera completamente diversa, con strade dolcemente illuminate perfette per una passeggiata serale
- Anche l'Italia è presente in questa particolarissima classifica con due località altamente suggestive. La prima è Bomarzo, storico borgo del Viterbese, noto in tutto il mondo per il suo strordinario Bosco Sacro, meglio noto come Parco dei Mostri. L'altra è l'Isola Bella di Tropea (nella foto successiva)
- Castello di Eltz, Germania
- Mont-Saint-Michel, Francia
- Tossa de Mar, Spagna
- The Dark Hedges, Irlanda del Nord
- Riga, Lettonia
- Castello di Neuschwanstein, Germania
- Rothenburg ob der Tauber, Germania
- Bled, Slovenia
- Riquewihr, Francia
- Craiova, Romania
- Bocca d'Orco, Sacro Bosco di Bomarzo, Italia
- Popeye Village, Mellieha, Malta
- Praga, Repubblica Ceca
- Kaysersberg, Francia
- Alcázar di Segovia, Spagna
- Isola Bella, Tropea, Italia (in foto)
- Sintra, Portogallo