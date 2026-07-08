Coni, stecchi, vaschette e biscotti gelato: le novità da assaggiare nell’estate 2026 vanno incontro a tutti i palati. Spazio alla sperimentazione con gusti e abbinamenti che richiamano il mondo della pasticceria. Da Algida a Sammontana, da Ferrero a Nuii, ecco alcuni nuovi prodotti che troveremo nei bar e tra i banchi del supermercato e che meritano di essere assaggiati