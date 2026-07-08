 Gelati confezionati, tutte le novità per l'estate 2026 da provare | Sky TG24
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Gelati confezionati, tutte le novità per l'estate 2026: ecco quali provare

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Coni, stecchi, vaschette e biscotti gelato: le novità da assaggiare nell’estate 2026 vanno incontro a tutti i palati. Spazio alla sperimentazione con gusti e abbinamenti che richiamano il mondo della pasticceria. Da Algida a Sammontana, da Ferrero a Nuii, ecco alcuni nuovi prodotti che troveremo nei bar e tra i banchi del supermercato e che meritano di essere assaggiati

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