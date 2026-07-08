Gelati confezionati, tutte le novità per l'estate 2026: ecco quali provare
Coni, stecchi, vaschette e biscotti gelato: le novità da assaggiare nell’estate 2026 vanno incontro a tutti i palati. Spazio alla sperimentazione con gusti e abbinamenti che richiamano il mondo della pasticceria. Da Algida a Sammontana, da Ferrero a Nuii, ecco alcuni nuovi prodotti che troveremo nei bar e tra i banchi del supermercato e che meritano di essere assaggiati
- Nostalgia e ritorno ai grandi classici tra le tendenze del 2026. Ed ecco quindi che Algida rilancia con gusti nuovi e formati maxi i suoi cavalli di battaglia. Ci sono il Cornetto Max Pistacchio e il Magnum Pistacchio & Cioccolato, ma per attirare i più giovani non mancano le partnership con altri brand dolciari o con i videogiochi come Minecraft.
- Novità anche dal gruppo Nestlé che riprende uno dei suoi cavalli di battaglia: i Baci Perugina. Il gelato ha gli stessi gusti della pralina: gianduia, nocciola e cacao in stecco, cono e barattolino per un’esperienza multisensoriale tra gusto intenso e croccantezza.
- Sempre Nestlè lancia un nuovo Maxibon Red Berry in collaborazione con la serie tv di successo Stranger Things: una limited edition con variegatura interna ai mirtilli rossi.
- Anche Sammontana continua a puntare su linee storiche e nuove declinazioni: il Cono Cinque Stelle si arricchisce di varianti come panna e caffè o pistacchio, mentre i barattolini esplorano gusti come noci pecan e sciroppo d’acero.
- Sempre restando in casa Sammontana, arriva il maxi formato da 1kg di Sorbetteria È sempre festa che unisce quattro nuovi gusti: Torta di Mele, Melingata, Sacher e Crostata. Tutti dolci della tradizione tra i più amati dagli italiani.
- Amando è la linea 100% vegetale di Sammontana. L'estate 2026 porta un paio di interessanti novità, come il nuovo stecco Amando Cacao e Lampone in collaborazione con PizzAut, la catena di pizzerie gestite da ragazzi autistici: per ogni confezione venduta, Esselunga e Sammontana donano 1,50 euro a sostegno delle attività di PizzAut.
- La linea vegetale ha lanciato anche lo stecco variegato al caffè con una copertura fredda di sorbetto al caffè. L'altra novità è la vaschetta vaniglia e mango, sempre a base di latte di mandorla.
- Tonitto 1939, per l'estate 2026, propone una rivisitazione del suo famoso biscotto Grisbì che diventa un goloso gelato a base di crema al cioccolato con frolla croccante.
- Froneri, joint venture tra il gruppo inglese R&R Ice Cream e la multinazionale svizzera Nestlé, lancia alcune novità anche a marchio Nuii. Lo stecco gusto Cheesecake al Limone & Yuzu unisce un cremoso gelato al cheesecake con il sorbetto allo yuzu. Il tutto ricoperto da croccante cioccolato bianco.
- Tra le novità Ferrero c'è il barattolino Kinder Bueno: uno strato alla nocciola che copre una base di gelato al latte alla nocciola con variegature e sfere di biscotto ricoperte di cioccolato al latte.
- Novità anche da LEC, il gelato nato dalla collaborazione tra il pilota Charles Leclerc e Grom, pensato con un profilo calorico ridotto e gusti più equilibrati. WHY NUT? è l'ultimo arrivato: un variegato alla nocciola e al cacao.
- Marchio già noto all'estero che sta ormai spopolando anche in Italia è Trü Frü: non un vero e proprio gelato ma comunque uno snack fresco ed estivo che unisce la frutta al cioccolato. I gusti disponibili sono Fragole in Cioccolato Bianco e al Latte, Lamponi in Cioccolato Bianco e Fondente, Ananas Piña Colada in Cioccolato Bianco e Cocco.
- Sempre per unire la freschezza della frutta alla cremosità del gelato è nata la collaborazione tra Chiquita e LiQ Ice cream. Un gelato alla banana con copertura di cioccolato e pezzetti di wafer come farcitura. Disponibile sia in versione stecco sia bon bon: in entrambi i casi, a forma di banana.
- Novità in barattolino anche dalla linea Yogurteria Frozen Yogurt che nell'estate 2026 propone il gusto Lampone e Cioccolato. Un prodotto cremoso e leggero realizzato solo con latte e yogurt freschi dell’Alto Adige.