Il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Dall'inizio dell'offensiva, il 28 febbraio, la crisi ha attraversato bombardamenti, tregue fragili e nuove escalation, con lo Stretto di Hormuz diventato il principale terreno di scontro e una minaccia costante per i mercati energetici. L'operazione americana, condotta insieme a Israele, è

cominciata con attacchi contro strutture militari, missilistiche e di sicurezza iraniane. Teheran ha risposto colpendo Israele, basi statunitensi nella regione e rotte commerciali del Golfo. Attraverso Hormuz passa normalmente circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. La riduzione del traffico ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia e costretto i produttori del Golfo a utilizzare rotte alternative, insufficienti pero' a compensare il blocco dello stretto. Il primo tentativo di fermare la guerra ha portato a una tregua in primavera, senza risolvere le divergenze sulla navigazione e sul programma nucleare iraniano.