Guerra Usa-Iran, Trump nega problemi con scorte di munizioni. LIVE

Lo scorporo dei 4 soldati solleva interrogativi sul corretto conteggio dell'impatto sui militari americani, dato che l'amministrazione Trump ha intensificato gli attacchi all'Iran nel tentativo di riaprire lo Stretto di Hormuz, dando al contempo poche indicazioni su come porre fine a un conflitto sempre più impopolare negli States. Nei giorni scorsi, il Pentagono ha descritto lo scorporo dei 4, emerso nei giorni scorsi, come "interruzioni dei dati". Il portavoce Joel Valdez ha sostenuto giovedì che il calo delle cifre delle vittime online, da 18 a 14, non era un tentativo di nascondere il crescente tributo di vite umane della guerra, bensì il risultato di "anomalie" e "interruzioni temporanee dei dati" che sarebbero state risolte "a breve". La vicenda ha dato vita a una disputa: il crollo del cessate il fuoco con l'Iran e la ripresa dei raid aerei quasi quotidiani a partire dal 6 luglio hanno spinto analisti e funzionari a chiedersi se le vittime dei rinnovati combattimenti debbano essere conteggiate in via separata dall'operazione Epic Fury, optando per una mossa senza precedenti. L'amministrazione Trump sta cercando di classificare la ripresa della campagna militare come separata dall'operazione Epic Fury, il nome ufficiale dato dalle forze armate Usa al conflitto con l'Iran. La modifica è legata al War Powers Act del 1973, che impone al presidente di porre fine alle operazioni militari entro 60 giorni, a meno che il Congresso non autorizzi una proroga. L'amministrazione Trump ha sostenuto che il cessate il fuoco di aprile con l'Iran abbia sospeso il conteggio delle vittime al primo maggio per la fase iniziale del conflitto. Il conteggio separato delle vittime, che inizia il 7 luglio, si basa su questa interpretazione.