I contatti avrebbero iniziato a prendere forma nel 2022, dopo che il Mossad aveva raccolto informazioni su un cambiamento nelle posizioni dell'ex presidente. Secondo la ricostruzione di Haaretz, Israele puntò in particolare sulla sua convinzione che l'Iran non potesse reggere a lungo sotto il peso delle sanzioni e che il programma nucleare fosse ormai diventato un fardello più che una risorsa. Un ex consigliere, Abdolreza Davari, citato dal New York Times, ha escluso una motivazione economica: "Ha soldi; ha una vasta rete economica. Lo farebbe per il potere. Vuole essere al timone", ha dichiarato.