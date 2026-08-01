Chi è Aleksandr Chaiko, il generale russo nuovo capo dell'Aeronautica

Introduzione

Il suo nome è tornato alla ribalta dopo l'esplosione avvenuta la sera del 1° agosto in un ristorante nel centro di Mosca: alcuni media e canali Telegram hanno ipotizzato (senza conferme ufficiali) che nel locale fosse in corso una festa per il suo compleanno, mentre le autorità russe indagano su una possibile fuga di gas. Ma chi è Aleksandr Chaiko? Colonnello generale, comandante delle Forze aerospaziali russe dal 2026, è uno degli ufficiali di più alto grado indicati come responsabili del massacro di Bucha e degli attacchi ai civili in Siria. Sanzionato dall'Unione europea e dal Regno Unito, è indagato dalla magistratura ucraina. Ecco il suo profilo, dalla carriera militare alle accuse internazionali.