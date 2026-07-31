Da Re Carlo a Re Felipe, dove passeranno le vacanze i reali d’Europa?

Da Re Carlo III a Re Felipe e Letizia Ortiz, dove passeranno le vacanze i reali d’Europa?Mondo
Introduzione
In estate anche i reali vanno in vacanza, tra soggiorni al mare o in montagna e dimore di famiglia nel proprio Paese o all’estero. C’è chi, come al solito, preferisce ritornare nelle località di sempre per restare nella propria comfort zone e rilassarsi e chi opta per viaggi più movimentati spostandosi tra diverse mete. C’è anche un grande rientro di un sovrano emerito dopo anni di autoesilio e l’arrivo in Europa della coppia della famiglia reale britannica dopo la “fuga” negli Stati Uniti. Ecco dove passeranno le vacanze estive i reali in Europa.
Quello che devi sapere
Per Re Carlo III e Camilla vacanze in Scozia
Re Carlo III e Camilla, i sovrani del Regno Unito, saranno nella residenza estiva di Balmoral che, per ospitare la coppia reale, chiuderà i battenti al pubblico dal 9 agosto. In realtà i tabloid inglesi avrebbero registrato la presenza dei due nel famoso castello situato nella zona dell'Aberdeenshire, in Scozia, già nel mese di luglio. Questa dimora è una residenza privata della famiglia reale britannica utilizzata nel periodo estivo ma non può essere ritenuta reale in quanto l’abitazione ufficiale dei sovrani inglesi in Scozia è il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo.
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Anche William e Kate in Scozia
A Balmoral, Re Carlo e Camilla saranno raggiunti dai futuri sovrani in linea di successione: William e Kate con i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Ancora da capire se anche il cocker spaniel color cioccolato, Otto, avrà diritto alle vacanze nel vasto castello vittoriano circondato da foreste, brughiere e tenute di caccia, simbolo della parte più privata della vita reale nelle Highlands scozzesi.
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Re Felipe e Letizia a Palma di Maiorca
Re Felipe di Spagna e la moglie Letizia sarebbero stati nella residenza estiva di famiglia dei Borbone a Palma di Maiorca ma avrebbero fatto ritorno a Madrid il 28 luglio per seguire la situazione degli incendi che stanno devastando il Paese. La coppia reale partirà poi per un viaggio istituzionale in Perù, perciò non è chiaro quando, dove e se si concederanno qualche altro giorno di vacanza prima di settembre.
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Il ritorno di Juan Carlos
Dopo otto anni di auto esilio a Dubai, a causa di alcuni scandali che lo hanno colpito, è tornato nella residenza estiva in Spagna anche il sovrano emerito Juan Carlos che, però, non ha incontrato il figlio Re Felipe. Juan Carlos è arrivato a Palma di Maiorca da Ginevra, in Svizzera, e qui ha rivisto la regina Sofia con la quale non si trovava nella casa di vacanza da parecchio tempo. Juan Carlos si è fermato a pranzo nella residenza Borbone dove ha rivisto le figlie Elena e Cristina, ma non avrebbe passato la notte nel palazzo di Marivent per non infrangere l‘impegno preso nel 2020 a non pernottare in un palazzo del patrimonio reale. Conclusa la visita sull’isola di Palma de Maiorca, a bordo di un aereo privato il sovrano emerito è volato in Sardegna.
I principi danesi ai festival musicali
I principi Christian, Isabella, Vincent e Josephine sono stati avvistati a festival musicali come Smukfest e Musik i Lejet, una tradizione estiva che la stampa locale racconta con naturalezza, sottolineando la volontà della famiglia di mantenere un profilo “normale” durante le vacanze.
Le principesse d’Olanda in Grecia
Passando ai Paesi Bassi, la principessa ereditaria Amalia e le sorelle Alexia e Ariane sono state fotografate in partenza all’aeroporto di Schiphol di Amsterdam con destinazione Kranidi, nel Peloponneso dove gli Orange posseggono una villa acquistata nel 2012 dall'allora principe ereditario Willem-Alexander (oggi sovrano) per 4,5 milioni di euro. La proprietà di 4mila metri quadrati vanta piscina, un campo da tennis, spiaggia privata, accesso al porticciolo privato e una vista mozzafiato sul mar Egeo.
I reali del Belgio
I reali del Belgio avrebbero preferito la Francia, per la precisione l’isoletta Ile d’Yeu, nel Golfo di Guascogna. A rivelarlo è stata la stampa francese che ha segnalato l’arrivo della famiglia nella residenza privata acquistata nel 2009. La principessa ereditaria Elisabetta è stata vista in bicicletta sull’isola, dettaglio che ha fatto rapidamente il giro dei media.
I reali di Monaco
Niente ferie invece al Principato di Monaco per il Principe Alberto e famiglia, giusto qualche "gita fuori porta" in Costa Azzurra e Montone.
I reali di Norvegia e Svezia nelle loro residenze estive abituali
Neanche le casate di Norvegia e Svezia regalano sorprese. La stampa svedese ha confermato che la regina Silvia e il re Carlo XVI Gustavo sono stati avvistati sull’isola di Oland nella magione in stile italiano di Solliden Palace. Un grande casale bianco immerso in giardini fioriti, aperto al pubblico per eventi e passeggiate che sono diventati un rito dell’estate scandinava. Infine, i reali norvegesi saranno nella tenuta privata di Magero, una residenza immersa nella natura vicino a Tonsberg, circondata da foreste e affacciata sul mare dove il re Harald e la regina Sonja vi mantengono un profilo riservato.
Harry e Meghan tra Portogallo e Inghilterra
Sarebbe in Europa anche il secondogenito di Re Carlo III, Harry, con la famiglia. La moglie Meghan Markle ha pubblicato un carosello d’immagini in cui si riconoscerebbe Althorp, la tenuta della famiglia Spencer nel Northamptonshire, a testimonianza che la coppia con i figli è stata ospitata nella proprietà da Charles Spencer, fratello di Diana. Poi sarebbero andati a Melides, a sud di Lisbona dove i due avrebbero acquistato una proprietà nel 2023.
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