Da Re Carlo a Re Felipe, dove passeranno le vacanze i reali d’Europa?

Dopo otto anni di auto esilio a Dubai, a causa di alcuni scandali che lo hanno colpito, è tornato nella residenza estiva in Spagna anche il sovrano emerito Juan Carlos che, però, non ha incontrato il figlio Re Felipe. Juan Carlos è arrivato a Palma di Maiorca da Ginevra, in Svizzera, e qui ha rivisto la regina Sofia con la quale non si trovava nella casa di vacanza da parecchio tempo. Juan Carlos si è fermato a pranzo nella residenza Borbone dove ha rivisto le figlie Elena e Cristina, ma non avrebbe passato la notte nel palazzo di Marivent per non infrangere l‘impegno preso nel 2020 a non pernottare in un palazzo del patrimonio reale. Conclusa la visita sull’isola di Palma de Maiorca, a bordo di un aereo privato il sovrano emerito è volato in Sardegna.