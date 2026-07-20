Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, la famiglia reale spagnola celebra la vittoria della Roja. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

La Spagna festeggia la Coppa del mondo e balla in mezzo al campo assieme alla famiglia reale. Re Felipe VI, la moglie Letizia e le figlie, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofía, partecipano alla gioia della squadra condividendo con migliaia di tifosi uno dei momenti più importanti della storia del calcio spagnolo. "Oggi celebriamo la vittoria", ha dichiarato il sovrano, "domani ricorderemo la leggenda"

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

La Spagna vince i Mondiali 2026, la festa dei tifosi. FOTO

Sport

I tifosi in festa in tutta la Spagna e nelle principali città del mondo dopo la vittoria contro...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto al...

16 foto

Mondiali 2026, alla premiazione Trump ruba la scena alla Spagna. FOTO

Sport

Donald Trump e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno consegnato la Coppa del Mondo al...

5 foto

Messi in lacrime dopo la finale, il possibile addio. FOTO

Sport

Le lacrime di Lionel Messi dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali 2026. Il...

6 foto

Trump al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali. FOTO

Sport

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in elicottero al MetLife Stadium, nel New...

5 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Caso Roggero, Musk: "Follia, giudice e pm sarebbero da condannare"

    Cronaca

    Il patron di Tesla entra a gamba tesa nel dibattito sul caso del gioielliere in carcere dopo la...

    Mafia, colpo a Mala del Brenta: confiscati beni per 2 mln di euro

    Cronaca

    Il Nucleo di Polizia Valutaria, assieme a finanzieri di Firenze e Venezia, ha eseguito un...

    Oroscopo settimanale, le previsioni dal 20 al 26 luglio

    Lifestyle

    Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e...