Mondiali 2026, la famiglia reale spagnola celebra la vittoria della Roja. FOTO
La Spagna festeggia la Coppa del mondo e balla in mezzo al campo assieme alla famiglia reale. Re Felipe VI, la moglie Letizia e le figlie, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofía, partecipano alla gioia della squadra condividendo con migliaia di tifosi uno dei momenti più importanti della storia del calcio spagnolo. "Oggi celebriamo la vittoria", ha dichiarato il sovrano, "domani ricorderemo la leggenda"
- Famiglia reale al gran completo al MetLife Stadium del New Jersey per la finale della Coppa del Mondo 2026 che ha incoronato vincitrice la Spagna. Felipe VI, la moglie Letizia e le figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofía, hanno fatto prima il tifo dagli spalti e si sono poi uniti alla festa dei giocatori in campo
- Al MetLife Stadium di East Rutherford, in un Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia è stato organizzato da tre Paesi insieme — Stati Uniti, Canada e Messico — le Furie Rosse hanno piegato l'Argentina dopo 125 minuti decisi da un gol di Ferrán Torres
- È stata la prima volta che i reali di Spagna e le loro figlie hanno assistito insieme a una partita della Nazionale dalla proclamazione di Felipe VI. Il sovrano, prima dell'atto conclusivo dei Mondiali 2026, aveva presenziato a nove incontri della squadra, in otto occasioni da solo e una – la finale degli Europei del 2024 a Berlino – in compagnia dell’infanta Sofía
- Per il quotidiano sportivo Marca, i giocatori della Roja sono semplicemente "re di tutti i tempi", salutando questa "seconda stella ricamata sulla maglia spagnola dopo un'altra dimostrazione di gioco di squadra", sottolineando che "la Spagna non ha vinto solo una finale"
- "La Spagna regna sovrana nel mondo, una realtà già riflessa nel suo calcio e confermata dalla Coppa del Mondo. La seconda stella è già in viaggio verso la penisola per essere posta sul petto di una squadra ammirevole, che ora vanta un nuovo eroe", scrive il quotidiano catalano La Vanguardia, sottolineando il gol della serata, di Ferran Torres, che "apre le porte dell'eternità"
- Per Mundo Deportivo, "la squadra di Luis de la Fuente ha smantellato l'Argentina, guidata dal leggendario numero 10 (Lionel Messi), li ha logorati con il gioco, li ha lavorati ai fianchi e finiti con un tiro di sinistro. Hanno salutato Messi al Mondiale con una prestazione collettiva magistrale"
- La prima immagine dei quattro reali insieme era stata scattata al loro arrivo allo stadio, in occasione di un breve intervento in diretta su RTVE, il principale gruppo radiotelevisivo spagnolo. "Siamo nervosi - avevano detto - ma anche fiduciosi perché questa Nazionale ci sta facendo innamorare di nuovo, proprio come nel 2010"
- Sia Felipe VI e Letizia che le loro figlie hanno indossato qualcosa di rosso, il colore della Nazionale spagnola: la cravatta per Felipe e un abito per Letizia. La Principessa delle Asturie ha puntato invece su un top bianco abbinato a pantaloni rossi mentre la sorella, Sofia, ha scelto una camicia rossa
- Dopo la qualificazione della Roja all'ultimo atto del torneo, gli account ufficiali della Casa Reale avevano condiviso un video che mostrava Felipe, Letizia, Leonor e Sofía mentre festeggiavano la vittoria con indosso maglie personalizzate della nazionale.
- Alla vigilia della finale, re Felipe VI aveva rivolto un messaggio ai giocatori: "Questa finale dei Mondiali non è solo una partita. È un sogno condiviso che unisce un intero Paese e che emoziona anche tutti coloro che, nel mondo, portano la Spagna nel cuore. Oggi milioni di persone sono con voi e sognano insieme a voi. Andate a prendervi la vittoria!"