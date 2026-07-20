La Spagna festeggia la Coppa del mondo e balla in mezzo al campo assieme alla famiglia reale. Re Felipe VI, la moglie Letizia e le figlie, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofía, partecipano alla gioia della squadra condividendo con migliaia di tifosi uno dei momenti più importanti della storia del calcio spagnolo. "Oggi celebriamo la vittoria", ha dichiarato il sovrano, "domani ricorderemo la leggenda"