Lady Louise Windsor si laurea alla St. Andrews come Kate Middleton

La giovane nipote di re Carlo III ha conseguito la laurea in Letteratura Inglese, celebrando il traguardo con una cerimonia sobria accanto ai genitori. Il percorso universitario ha unito risultati eccellenti, teatro e disciplina militare, segnando una crescita lontana dai riflettori reali ascolta articolo

Le mura dell'Università di St. Andrews hanno accolto il traguardo accademico di Lady Louise Windsor, che ha concluso con discrezione il suo percorso in Letteratura Inglese. Il profilo della nipote di Re Carlo III richiama quello di un'altra celebre ex-studentessa illustre: la Principessa del Galles.

La vicinanza della famiglia La cerimonia alla University House ha mostrato una Louise sorridente. In abito accademico tradizionale, è stata affiancata dai genitori, il principe Edoardo, Duca di Edimburgo (fratello minore di Re Carlo III) e la Duchessa di Edimburgo. Assente il fratello James, ma presente il fidanzato Felix da Silva-Clamp, compagno di studi a St. Andrews. Buckingham Palace ha diffuso un messaggio di congratulazioni.

Lady Louise Mountbatten-Windsor graduation

Gli anni universitari Pur essendo diciassettesima nella linea di successione, Louise ha mantenuto un profilo riservato. Ha unito risultati eccellenti a una vita studentesca attiva: teatro e impegno nell'University Officers' Training Corps, che ne ha messo in luce la disciplina. Ha anche lavorato part-time al Royal Windsor Horse Show, segno di una concreta indipendenza.

Il fututo professionale Chiusa la parentesi accademica, Louise si prepara a un anno sabbatico tra viaggi, volontariato e prime esperienze lavorative. Non intende diventare una working royal e non utilizza il titolo di Sua Altezza Reale. Secondo il suo profilo professionale, guarda a diplomazia, legge e forze armate, in continuità con l'eredità della nonna, la Regina Elisabetta II.