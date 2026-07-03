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Lady Louise Windsor si laurea alla St. Andrews come Kate Middleton

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©IPA/Fotogramma

La giovane nipote di re Carlo III ha conseguito la laurea in Letteratura Inglese, celebrando il traguardo con una cerimonia sobria accanto ai genitori. Il percorso universitario ha unito risultati eccellenti, teatro e disciplina militare, segnando una crescita lontana dai riflettori reali

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Le mura dell'Università di St. Andrews hanno accolto il traguardo accademico di Lady Louise Windsor, che ha concluso con discrezione il suo percorso in Letteratura Inglese. Il profilo della nipote di Re Carlo III richiama quello di un'altra celebre ex-studentessa illustre: la Principessa del Galles.

La vicinanza della famiglia

La cerimonia alla University House ha mostrato una Louise sorridente. In abito accademico tradizionale, è stata affiancata dai genitori, il principe Edoardo, Duca di Edimburgo (fratello minore di Re Carlo III) e la Duchessa di Edimburgo. Assente il fratello James, ma presente il fidanzato Felix da Silva-Clamp, compagno di studi a St. Andrews. Buckingham Palace ha diffuso un messaggio di congratulazioni. 

IPA86310621 - Handout photo issued by the University of St Andrews of Lady Louise Mountbatten-Windsor with her parents the Duke and Duchess of Edinburgh, at University House, following her graduation ceremony at the University of St Andrews in Scotland. Picture date: Thursday July 02, 2026.
Lady Louise Mountbatten-Windsor graduation

Gli anni universitari

Pur essendo diciassettesima nella linea di successione, Louise ha mantenuto un profilo riservato. Ha unito risultati eccellenti a una vita studentesca attiva: teatro e impegno nell'University Officers' Training Corps, che ne ha messo in luce la disciplina. Ha anche lavorato part-time al Royal Windsor Horse Show, segno di una concreta indipendenza.

Il fututo professionale 

Chiusa la parentesi accademica, Louise si prepara a un anno sabbatico tra viaggi, volontariato e prime esperienze lavorative. Non intende diventare una working royal e non utilizza il titolo di Sua Altezza Reale. Secondo il suo profilo professionale, guarda a diplomazia, legge e forze armate, in continuità con l'eredità della nonna, la Regina Elisabetta II.

Il premio del Duca di Edimburgo

I festeggiamenti proseguiranno al Palazzo di Holyroodhouse, dove Louise riceverà il prestigioso Duke of Edinburgh Gold Award dalle mani del padre. Un riconoscimento che coincide con il settantesimo anniversario del premio fondato dal Principe Filippo e con i quarant'anni di impegno del Principe Edoardo. Per Louise, appassionata di guida delle carrozze come il nonno, è una tappa simbolica. Nata prematura nel 2003, in condizioni critiche che mobilitarono l'attenzione del Paese, Louise appare oggi come una giovane donna solida, laureata e autonoma. Un risultato che rappresenta una fonte di profondo orgoglio per i Duchi di Edimburgo.

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