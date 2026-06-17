A dare la notizia è la stessa Casa Reale norvegese. La principessa ereditaria Mette-Merit è stata sottoposta con successo a un trapianto di polmoni. Affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018, lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l’erogazione dell’ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Qualche settimana più tardi, il 17 maggio, era apparsa visibilmente provata durante la festa nazionale della Norvegia a Skaugum.

Il trapianto

A inizio giugno la conferma tramite un comunicato ufficiale: “L’evoluzione della malattia polmonare della principessa ereditaria è grave. Dopo una valutazione medica approfondita, è stata inserita nella lista dei pazienti in attesa di trapianto di polmone”. "Il trapianto di polmoni si è rivelato finora un successo", ha dichiarato Arnt Fiane, primario del reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale Nazionale di Oslo. Alla principessa, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e che può richiedere un delicato trapianto dato che i medici stimano un'aspettativa di vita di uno o due anni senza tale intervento.