Abdul El-Sayed, chi è il progressista che ha vinto le primarie Dem

È cresciuto nell'area di Detroit e oggi vive ad Ann Arbor. Abdul El-Sayed, 41 anni, è il democratico progressista e pro-palestinese che si è aggiudicato le primarie del suo partito in Michigan. Ora potrà correre per un seggio al Senato contro il repubblicano Mike Rogers. Se a novembre vincerà, sarà il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti. La sua vittoria ha scatenato la dura reazione di Donald Trump

Medico, figlio di immigrati egiziani, nato negli Stati Uniti 41 anni fa, ex direttore del Dipartimento della Salute di Detroit e commentatore televisivo, il democratico Abdul El-Sayed ha conquistato le primarie del Michigan per il Senato imponendosi come il candidato dell'ala progressista del partito. Ha battuto la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment, con un margine di circa un punto percentuale, meno di 15.000 voti. Sostenitore di una linea pro-palestinese, ha accusato Israele di "genocidio" e ha fatto della questione di Gaza uno dei temi della sua campagna.

La sua affermazione ha scatenato la reazione di Donald Trump, che ha reagito tra accuse di "elezioni truccate" e la definizione della vittoria come "un'ottima notizia" in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il presidente ha definito El-Sayed un "perdente comunista che odia gli ebrei e Israele", malgrado il candidato dem abbia più volte condannato l'antisemitismo. In un successivo discorso sull'economia a Las Vegas, Trump ha dedicato ampio spazio all'avversario dem: "Abdul racconta un sacco di stronzate", ha attaccato, aggiungendo che "il comunismo è il più grande pericolo nella storia degli Stati Uniti".

Abdulrahman Mohamed El-Sayed, nato il 31 ottobre 1984, è un politico ed epidemiologo statunitense, candidato democratico per le elezioni del Senato degli Stati Uniti del 2026 in Michigan. Democratico progressista, ha ricoperto la carica di direttore del Dipartimento per la salute, i servizi alla persona e i servizi per i veterani della contea di Wayne (Michigan) dal 2023 al 2025 ed è stato candidato alle elezioni per la carica di governatore del Michigan nel 2018. El-Sayed si è laureato presso l'Università del Michigan e ha conseguito un dottorato in sanità pubblica all'Oriel College di Oxford, frequentandoli rispettivamente grazie a una borsa di studio a copertura totale e alla prestigiosa borsa di studio Rhodes. Ha conseguito la laurea in medicina presso la Columbia University, dove dal 2014 al 2015 è stato professore assistente di epidemiologia. Dal 2015 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo del Dipartimento della salute di Detroit e di responsabile sanitario della città. Le sue pubblicazioni in ambito di sanità pubblica comprendono tre libri e diversi articoli su riviste accademiche.

La campagna elettorale per il Senato

Il 17 aprile 2025, El-Sayed ha annunciato la propria candidatura per la nomination democratica alle elezioni per il Senato degli Stati Uniti del 2026 in Michigan, in seguito alla decisione del senatore in carica Gary Peters di non ricandidarsi. Il 7 aprile 2026, El-Sayed ha partecipato a eventi elettorali in diversi campus universitari del Michigan insieme alla deputata Summer Lee e allo streamer politico Hasan Piker. Il coinvolgimento di Piker nella campagna ha suscitato polemiche all'interno del Partito Democratico a causa delle sue passate dichiarazioni sugli attentati dell'11 settembre, su Hamas e su Israele. El-Sayed ha difeso la scelta di fare campagna elettorale con Piker come un tentativo di interagire con il pubblico di quest'ultimo, aggiungendo di non condividere tutte le affermazioni fatte dallo streamer.

Dopo il ritiro di Mallory McMorrow dalle primarie democratiche a luglio, gli organi di stampa hanno descritto la competizione come una scelta tra l'ala moderata del partito, sostenuta dall'establishment e rappresentata da Haley Stevens, e l'ala progressista, rappresentata da El-Sayed. Il voto si è tenuto il 4 agosto 2026 e l'Associated Press ha assegnato la vittoria a El-Sayed la mattina del 5 agosto. Il candidato affronterà il repubblicano Mike Rogers nelle elezioni generali di novembre.